https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779372046.html

Российские военные привезли лекарства в Харьковскую область

Российские военные привезли лекарства в Харьковскую область - РИА Новости, 22.03.2022

Российские военные привезли лекарства в Харьковскую область

Российские военные оказывают медицинскую помощь пострадавшим в результате обстрелов со стороны украинских войск жителям села Липцы в Харьковской области. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T06:05

2022-03-22T06:05

2022-03-22T06:05

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ЛИПЦЫ (Харьковская обл.), 22 мар – РИА Новости. Российские военные оказывают медицинскую помощь пострадавшим в результате обстрелов со стороны украинских войск жителям села Липцы в Харьковской области."Медицинская служба 6-й армии сейчас на себя замыкает всю организацию медицинской помощи по району. На базе этого поселка мы организуем медицинскую помощь. То есть заказываем препараты, раздаем населению, оказываем адресную помощь, оказываем помощь организациям здравоохранения, которые здесь работают", - рассказал РИА Новости российский военнослужащий, принимающий участие в операции.В районе, в частности, есть проблемы с водой в психоневрологическом интернате, где находятся 188 человек."Воду они возят просто на машинках. Мы постарались, поработали, запустили им насос. Но опять же, без электричества насос не работает. Они запускают несколько раз в день генератор, который у них есть. Мы снабжаем их соляркой, так обеспечиваем, но они из-за того, что генератору больше 20 лет, запускают его всего лишь два раза в день - только для того, чтобы работала линия, чтобы трубы не промерзали", - сказал российский военный.По его словам, психоневрологический интернат обеспечен гуманитарной помощью, она распространяется также на персонал учреждения.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/melitopol-1779371676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина