https://ria.ru/20220322/latakiya-1779437376.html
В Латакии прошла акция в поддержку России
В Латакии прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 22.03.2022
В Латакии прошла акция в поддержку России
Тысячи студентов государственного университета Тишрин в сирийской Латакии вышли на акцию в поддержку России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:48
2022-03-22T13:48
2022-03-22T14:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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нато
латакия (город)
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ЛАТАКИЯ, 22 мар - РИА Новости. Тысячи студентов государственного университета Тишрин в сирийской Латакии вышли на акцию в поддержку России, передает корреспондент РИА Новости.Участники выступили со словами поддержки спецоперации по денацификации Украины, а также против агрессивных действий Запада и США в отношении России, против продвижения НАТО на восток.Студенты отметили, что информационное и общественное давление против России неприемлемо и направлено на демонизацию РФ в мире."Сирийцы спустя 12 лет войны хорошо знают, как работает западная пропаганда и каковы последствия вмешательства США, которые оставляют после себя только смерть и разрушения", - рассказал агентству один из участников акции.В сирийских городах Дамаск, Алеппо, Хомс и Дейр-эз-Зор на прошлой неделе прошли многотысячные акции в поддержку России.
https://ria.ru/20220320/aktsiya-1779138522.html
https://ria.ru/20220322/bishkek-1779422838.html
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Акция в поддержку России в сирийской Латакии
Акция в поддержку России прошла в сирийской Латакии. На митинге собрались тысячи студентов государственного университета Тишрин.
2022-03-22T13:48
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, хомс (город), сша, нато, латакия (город), сирия
13:48 22.03.2022 (обновлено: 14:58 22.03.2022)
В Латакии прошла акция в поддержку России
Студенты государственного университета Тишрин в Латакии вышли на акцию в поддержку России