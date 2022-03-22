https://ria.ru/20220322/latakiya-1779437376.html

В Латакии прошла акция в поддержку России

В Латакии прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 22.03.2022

В Латакии прошла акция в поддержку России

Тысячи студентов государственного университета Тишрин в сирийской Латакии вышли на акцию в поддержку России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:48

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ЛАТАКИЯ, 22 мар - РИА Новости. Тысячи студентов государственного университета Тишрин в сирийской Латакии вышли на акцию в поддержку России, передает корреспондент РИА Новости.Участники выступили со словами поддержки спецоперации по денацификации Украины, а также против агрессивных действий Запада и США в отношении России, против продвижения НАТО на восток.Студенты отметили, что информационное и общественное давление против России неприемлемо и направлено на демонизацию РФ в мире."Сирийцы спустя 12 лет войны хорошо знают, как работает западная пропаганда и каковы последствия вмешательства США, которые оставляют после себя только смерть и разрушения", - рассказал агентству один из участников акции.В сирийских городах Дамаск, Алеппо, Хомс и Дейр-эз-Зор на прошлой неделе прошли многотысячные акции в поддержку России.

https://ria.ru/20220320/aktsiya-1779138522.html

https://ria.ru/20220322/bishkek-1779422838.html

россия

хомс (город)

сша

латакия (город)

сирия

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Акция в поддержку России в сирийской Латакии Акция в поддержку России прошла в сирийской Латакии. На митинге собрались тысячи студентов государственного университета Тишрин. 2022-03-22T13:48 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, хомс (город), сша, нато, латакия (город), сирия