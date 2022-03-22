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В Латакии прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/latakiya-1779437376.html
В Латакии прошла акция в поддержку России
В Латакии прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 22.03.2022
В Латакии прошла акция в поддержку России
Тысячи студентов государственного университета Тишрин в сирийской Латакии вышли на акцию в поддержку России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:48
2022-03-22T14:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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хомс (город)
сша
нато
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сирия
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ЛАТАКИЯ, 22 мар - РИА Новости. Тысячи студентов государственного университета Тишрин в сирийской Латакии вышли на акцию в поддержку России, передает корреспондент РИА Новости.Участники выступили со словами поддержки спецоперации по денацификации Украины, а также против агрессивных действий Запада и США в отношении России, против продвижения НАТО на восток.Студенты отметили, что информационное и общественное давление против России неприемлемо и направлено на демонизацию РФ в мире."Сирийцы спустя 12 лет войны хорошо знают, как работает западная пропаганда и каковы последствия вмешательства США, которые оставляют после себя только смерть и разрушения", - рассказал агентству один из участников акции.В сирийских городах Дамаск, Алеппо, Хомс и Дейр-эз-Зор на прошлой неделе прошли многотысячные акции в поддержку России.
https://ria.ru/20220320/aktsiya-1779138522.html
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Акция в поддержку России в сирийской Латакии
Акция в поддержку России прошла в сирийской Латакии. На митинге собрались тысячи студентов государственного университета Тишрин.
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в мире, россия, хомс (город), сша, нато, латакия (город), сирия
13:48 22.03.2022 (обновлено: 14:58 22.03.2022)
 
В Латакии прошла акция в поддержку России

Студенты государственного университета Тишрин в Латакии вышли на акцию в поддержку России

Читать ria.ru в
ЛАТАКИЯ, 22 мар - РИА Новости. Тысячи студентов государственного университета Тишрин в сирийской Латакии вышли на акцию в поддержку России, передает корреспондент РИА Новости.
Участники выступили со словами поддержки спецоперации по денацификации Украины, а также против агрессивных действий Запада и США в отношении России, против продвижения НАТО на восток.
Акция в поддержку России перед зданием штаб-квартиры ООН в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 15:42
Около здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку России
Студенты отметили, что информационное и общественное давление против России неприемлемо и направлено на демонизацию РФ в мире.
"Сирийцы спустя 12 лет войны хорошо знают, как работает западная пропаганда и каковы последствия вмешательства США, которые оставляют после себя только смерть и разрушения", - рассказал агентству один из участников акции.
В сирийских городах Дамаск, Алеппо, Хомс и Дейр-эз-Зор на прошлой неделе прошли многотысячные акции в поддержку России.
Участники митинга, проходящего в поддержку России и специальной военной операции на Украине, в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 12:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В центре Бишкека прошел митинг в поддержку России
 
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