https://ria.ru/20220322/laboratoriya-1779432321.html

В Госдуме создали комиссию по расследованию биолабораторий на Украине

В Госдуме создали комиссию по расследованию биолабораторий на Украине - РИА Новости, 22.03.2022

В Госдуме создали комиссию по расследованию биолабораторий на Украине

Госдума на пленарном заседании 22 марта создала комиссию о расследовании деятельности биолабораторий США на Украине. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:23

2022-03-22T13:23

2022-03-22T13:35

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 22 марта создала комиссию о расследовании деятельности биолабораторий США на Украине.Ранее в Госдуму был внесен проект постановления о создании комиссии по расследованию деятельности лабораторий США на Украине и список депутатов, которые должны будут в нее войти.В приложении к постановлению называются фамилии 14 депутатов, которые войдут в нее, в том числе ее сопредседателя – Ирины Яровой. В комиссию вошли депутаты Эрнест Валеев ("Единая Россия"), Алексей Диденко (ЛДПР), Сергей Кабышев (СР – ЗП), Леонид Калашников (КПРФ), Андрей Картаполов (ЕР), Алексей Куринный (КПРФ), Александр Мажуга (ЕР), Олег Морозов (ЕР), Дмитрий Певцов ("Новые люди"), Василий Пискарев (ЕР), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Александр Хинштейн (ЕР), Дмитрий Хубезов (ЕР) и ее сопредседатель Ирина Яровая (ЕР). На пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что под документом о создании комиссии поставили свои подписи 448 депутатов.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

https://ria.ru/20220317/bezopasnost-1778678969.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, политика, здоровье - общество, россия, сша, украина, госдума рф