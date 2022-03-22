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Россия никогда не нашла бы консенсуса с Японией по Курилам, заявил Медведев
Россия никогда не нашла бы консенсуса с Японией по Курилам, заявил Медведев - РИА Новости, 22.03.2022
Россия никогда не нашла бы консенсуса с Японией по Курилам, заявил Медведев
Решение отказаться об обсуждения мирного договора с Японией "исторически оправдано", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:59
2022-03-22T10:59
2022-03-22T12:06
в мире
япония
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Решение отказаться об обсуждения мирного договора с Японией "исторически оправдано", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."В контексте судьбы Курильских островов это решение – исторически оправданное, назревшее и справедливое. Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер", — написал он в своем Telegram-канале.Политик напомнил, что после принятия поправок в российскую конституцию там появилось прямое указание, что "территории нашей страны не подлежат отчуждению". В этой связи, отметил он, "вопрос закрыт".Медведев также отметил, что переговоры утратили смысл, поскольку Япония, как считает он, несамостоятельна. "Сами японцы вслед за США, показав себя "гордыми независимыми самураями", ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно", — заключил зампред Совбеза.МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В посольстве Японии в Москве назвали это решение прискорбным и неприемлемым.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, япония
10:59 22.03.2022 (обновлено: 12:06 22.03.2022)
Россия никогда не нашла бы консенсуса с Японией по Курилам, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: отказ России обсуждать мирный договор с Японией оправдан
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Решение отказаться об обсуждения мирного договора с Японией "исторически оправдано", заявил
зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"В контексте судьбы Курильских островов это решение – исторически оправданное, назревшее и справедливое. Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер", — написал он в своем Telegram-канале
.
Политик напомнил, что после принятия поправок в российскую конституцию там появилось прямое указание, что "территории нашей страны не подлежат отчуждению". В этой связи, отметил он, "вопрос закрыт".
Медведев также отметил, что переговоры утратили смысл, поскольку Япония, как считает он, несамостоятельна.
"Сами японцы вслед за США, показав себя "гордыми независимыми самураями", ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно", — заключил зампред Совбеза.
МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В посольстве Японии в Москве назвали это решение прискорбным и неприемлемым.