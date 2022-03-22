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Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии - РИА Новости, 22.03.2022
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Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии
Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии - РИА Новости, 22.03.2022
Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии
Жители Курильского района поддержали решение об обнулении переговоров с Японией по вопросу безвизовых обменов и проектов по совместной хозяйственной... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T06:45
2022-03-22T06:45
япония
в мире
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мар - РИА Новости. Жители Курильского района поддержали решение об обнулении переговоров с Японией по вопросу безвизовых обменов и проектов по совместной хозяйственной деятельности, заявил РИА Новости глава муниципального образования Вадим Рокотов.МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.По его мнению, отмена безвизовых обменов и совместной хозяйственной деятельности стала ответом на те беспрецедентные меры давления, которые Япония применяет по отношению к России."Жители Курильских островов, как и все россияне, поддерживают нашего президента. Мы дадим достойный ответ любым реваншистским проискам", - сказал Рокотов.
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япония, в мире, россия
06:45 22.03.2022
 
Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии

Жители Курил поддержали обнуление переговоров с Японией по вопросу безвизовых обменов

© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мар - РИА Новости. Жители Курильского района поддержали решение об обнулении переговоров с Японией по вопросу безвизовых обменов и проектов по совместной хозяйственной деятельности, заявил РИА Новости глава муниципального образования Вадим Рокотов.
МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
"Та позиция, которую в современной ситуации заняла Япония, недопустима. Безусловно, мы не поддадимся никакому давлению", - отметил глава администрации Курильского района.
По его мнению, отмена безвизовых обменов и совместной хозяйственной деятельности стала ответом на те беспрецедентные меры давления, которые Япония применяет по отношению к России.
"Жители Курильских островов, как и все россияне, поддерживают нашего президента. Мы дадим достойный ответ любым реваншистским проискам", - сказал Рокотов.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
06:30
Кисида прокомментировал отказ Москвы от диалога с Токио по мирному договору
 
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