Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии
Жители Курил поддержали обнуление переговоров с Японией по вопросу безвизовых обменов
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мар - РИА Новости. Жители Курильского района поддержали решение об обнулении переговоров с Японией по вопросу безвизовых обменов и проектов по совместной хозяйственной деятельности, заявил РИА Новости глава муниципального образования Вадим Рокотов.
МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
"Та позиция, которую в современной ситуации заняла Япония, недопустима. Безусловно, мы не поддадимся никакому давлению", - отметил глава администрации Курильского района.
По его мнению, отмена безвизовых обменов и совместной хозяйственной деятельности стала ответом на те беспрецедентные меры давления, которые Япония применяет по отношению к России.
"Жители Курильских островов, как и все россияне, поддерживают нашего президента. Мы дадим достойный ответ любым реваншистским проискам", - сказал Рокотов.