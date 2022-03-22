https://ria.ru/20220322/kurily-1779373573.html

Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии

Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии - РИА Новости, 22.03.2022

Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии

Жители Курильского района поддержали решение об обнулении переговоров с Японией по вопросу безвизовых обменов и проектов по совместной хозяйственной... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T06:45

2022-03-22T06:45

2022-03-22T06:45

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мар - РИА Новости. Жители Курильского района поддержали решение об обнулении переговоров с Японией по вопросу безвизовых обменов и проектов по совместной хозяйственной деятельности, заявил РИА Новости глава муниципального образования Вадим Рокотов.МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.По его мнению, отмена безвизовых обменов и совместной хозяйственной деятельности стала ответом на те беспрецедентные меры давления, которые Япония применяет по отношению к России."Жители Курильских островов, как и все россияне, поддерживают нашего президента. Мы дадим достойный ответ любым реваншистским проискам", - сказал Рокотов.

https://ria.ru/20220322/otkaz-1779373105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

япония, в мире, россия