https://ria.ru/20220322/krym-1779506553.html
Умер бывший вице-премьер Крыма Сергей Донич
Умер бывший вице-премьер Крыма Сергей Донич - РИА Новости, 22.03.2022
Умер бывший вице-премьер Крыма Сергей Донич
Бывший вице-премьер Крыма, экс-ректор Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского Сергей Донич ушел из жизни, сообщил РИА Новости его помощник... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:19
2022-03-22T18:19
2022-03-22T18:19
политика
россия
республика крым
сергей донич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149296/51/1492965159_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_8de22f4e1d651eba57c768184fc69874.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Бывший вице-премьер Крыма, экс-ректор Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского Сергей Донич ушел из жизни, сообщил РИА Новости его помощник Виктор Бридко."К сожалению, это правда. Сергея Донича не стало. Ночью ему стало плохо. Причина смерти - обширный инфаркт", - сказал РИА Новости Бридко.Доничу было 60 лет. Он начинал свою карьеру как медбрат отделения анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Долгие годы занимал должность министра здравоохранения Крыма. Затем стал первым вице-спикером парламента республики. Во времена "Крымской весны" занял пост вице-премьера правительства и курировал сферу здравоохранения. С октября 2014 по август 2017 был ректором Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149296/51/1492965159_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0ee31b824e99722ed4d8da61f67fb164.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика крым, сергей донич
Умер бывший вице-премьер Крыма Сергей Донич
Бывший вице-премьер Крыма Сергей Донич умер от обширного инфаркта на 61-м году жизни
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Бывший вице-премьер Крыма, экс-ректор Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского Сергей Донич ушел из жизни, сообщил РИА Новости его помощник Виктор Бридко.
"К сожалению, это правда. Сергея Донича не стало. Ночью ему стало плохо. Причина смерти - обширный инфаркт", - сказал РИА Новости Бридко.
Доничу было 60 лет. Он начинал свою карьеру как медбрат отделения анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Долгие годы занимал должность министра здравоохранения Крыма. Затем стал первым вице-спикером парламента республики. Во времена "Крымской весны" занял пост вице-премьера правительства и курировал сферу здравоохранения. С октября 2014 по август 2017 был ректором Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.