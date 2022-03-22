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Умер бывший вице-премьер Крыма Сергей Донич - РИА Новости, 22.03.2022
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Умер бывший вице-премьер Крыма Сергей Донич
Умер бывший вице-премьер Крыма Сергей Донич - РИА Новости, 22.03.2022
Умер бывший вице-премьер Крыма Сергей Донич
Бывший вице-премьер Крыма, экс-ректор Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского Сергей Донич ушел из жизни, сообщил РИА Новости его помощник... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:19
2022-03-22T18:19
политика
россия
республика крым
сергей донич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Бывший вице-премьер Крыма, экс-ректор Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского Сергей Донич ушел из жизни, сообщил РИА Новости его помощник Виктор Бридко."К сожалению, это правда. Сергея Донича не стало. Ночью ему стало плохо. Причина смерти - обширный инфаркт", - сказал РИА Новости Бридко.Доничу было 60 лет. Он начинал свою карьеру как медбрат отделения анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Долгие годы занимал должность министра здравоохранения Крыма. Затем стал первым вице-спикером парламента республики. Во времена "Крымской весны" занял пост вице-премьера правительства и курировал сферу здравоохранения. С октября 2014 по август 2017 был ректором Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.
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политика, россия, республика крым, сергей донич
18:19 22.03.2022
 
Умер бывший вице-премьер Крыма Сергей Донич

Бывший вице-премьер Крыма Сергей Донич умер от обширного инфаркта на 61-м году жизни

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСергей Донич
Сергей Донич - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Сергей Донич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Бывший вице-премьер Крыма, экс-ректор Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского Сергей Донич ушел из жизни, сообщил РИА Новости его помощник Виктор Бридко.
"К сожалению, это правда. Сергея Донича не стало. Ночью ему стало плохо. Причина смерти - обширный инфаркт", - сказал РИА Новости Бридко.
Доничу было 60 лет. Он начинал свою карьеру как медбрат отделения анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Долгие годы занимал должность министра здравоохранения Крыма. Затем стал первым вице-спикером парламента республики. Во времена "Крымской весны" занял пост вице-премьера правительства и курировал сферу здравоохранения. С октября 2014 по август 2017 был ректором Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.
 
ПолитикаРоссияРеспублика КрымСергей Донич
 
 
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