https://ria.ru/20220322/krym-1779486577.html

Хрущев подарил Крым Украине ради укрепления своей власти, заявили в РВИО

Хрущев подарил Крым Украине ради укрепления своей власти, заявили в РВИО - РИА Новости, 22.03.2022

Хрущев подарил Крым Украине ради укрепления своей власти, заявили в РВИО

Никита Хрущев в 1954 году решил подарить Крым Украине, невзирая на законы и мнение жителей полуострова, чтобы для укрепления собственной власти заручиться... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:55

2022-03-22T16:55

2022-03-22T16:55

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украина

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Никита Хрущев в 1954 году решил подарить Крым Украине, невзирая на законы и мнение жителей полуострова, чтобы для укрепления собственной власти заручиться поддержкой местечковой украинской элиты, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков."1954 год - с какого-то перепугу, извините меня, Хрущев дарит Украине Крым вместе с Севастополем, невзирая на законы", - сказал Мягков на онлайн-лекции во вторник. "Никто не спросил жителей Крыма, хотите вы или нет", - добавил историк.По словам Мягкова, есть разные объяснения того поступка Хрущева – то ли это было сделано в честь 300-летия Украины, то ли с целью дальнейшего развития Крыма. "Моя точка зрения - Хрущеву была нужна поддержка партийной элиты Украины. Потому что тогда шаталась его власть, она была не очень твердой. И он заручился поддержкой местечковой украинской партийной элиты в борьбе за власть", - сказал Мягков.По его словам, Хрущев в 1956-1957 годах выиграл у своих оппонентов в советском руководстве "в том числе благодаря украинской элите, в том числе благодаря тому, что он подарил Крым Украине, не спрося никого".Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР произошла на основании указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года.

https://ria.ru/20210120/krym-1593733426.html

https://ria.ru/20220221/putin-1774179426.html

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севастополь

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ссср, рсфср, севастополь, республика крым, россия, украина, российское военно-историческое общество (рвио), никита хрущев