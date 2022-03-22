Хрущев подарил Крым Украине ради укрепления своей власти, заявили в РВИО
Научный директор РВИО Мягков: Хрущев подарил Крым Украине ради укрепления своей власти
© AP PhotoНикита Хрущев во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН, 13 октября 1960
© AP Photo
Никита Хрущев во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН, 13 октября 1960
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Никита Хрущев в 1954 году решил подарить Крым Украине, невзирая на законы и мнение жителей полуострова, чтобы для укрепления собственной власти заручиться поддержкой местечковой украинской элиты, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
"1954 год - с какого-то перепугу, извините меня, Хрущев дарит Украине Крым вместе с Севастополем, невзирая на законы", - сказал Мягков на онлайн-лекции во вторник. "Никто не спросил жителей Крыма, хотите вы или нет", - добавил историк.
20 января 2021, 08:00"Киев отступил". За что жители Крыма голосовали в 1991-м
По словам Мягкова, есть разные объяснения того поступка Хрущева – то ли это было сделано в честь 300-летия Украины, то ли с целью дальнейшего развития Крыма. "Моя точка зрения - Хрущеву была нужна поддержка партийной элиты Украины. Потому что тогда шаталась его власть, она была не очень твердой. И он заручился поддержкой местечковой украинской партийной элиты в борьбе за власть", - сказал Мягков.
По его словам, Хрущев в 1956-1957 годах выиграл у своих оппонентов в советском руководстве "в том числе благодаря украинской элите, в том числе благодаря тому, что он подарил Крым Украине, не спрося никого".
21 февраля, 21:46Путин: Хрущев зачем-то подарил Крым Украине