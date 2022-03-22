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Хрущев подарил Крым Украине ради укрепления своей власти, заявили в РВИО - РИА Новости, 22.03.2022
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Хрущев подарил Крым Украине ради укрепления своей власти, заявили в РВИО
Хрущев подарил Крым Украине ради укрепления своей власти, заявили в РВИО - РИА Новости, 22.03.2022
Хрущев подарил Крым Украине ради укрепления своей власти, заявили в РВИО
Никита Хрущев в 1954 году решил подарить Крым Украине, невзирая на законы и мнение жителей полуострова, чтобы для укрепления собственной власти заручиться... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:55
2022-03-22T16:55
общество
ссср
рсфср
севастополь
республика крым
россия
украина
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Никита Хрущев в 1954 году решил подарить Крым Украине, невзирая на законы и мнение жителей полуострова, чтобы для укрепления собственной власти заручиться поддержкой местечковой украинской элиты, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков."1954 год - с какого-то перепугу, извините меня, Хрущев дарит Украине Крым вместе с Севастополем, невзирая на законы", - сказал Мягков на онлайн-лекции во вторник. "Никто не спросил жителей Крыма, хотите вы или нет", - добавил историк.По словам Мягкова, есть разные объяснения того поступка Хрущева – то ли это было сделано в честь 300-летия Украины, то ли с целью дальнейшего развития Крыма. "Моя точка зрения - Хрущеву была нужна поддержка партийной элиты Украины. Потому что тогда шаталась его власть, она была не очень твердой. И он заручился поддержкой местечковой украинской партийной элиты в борьбе за власть", - сказал Мягков.По его словам, Хрущев в 1956-1957 годах выиграл у своих оппонентов в советском руководстве "в том числе благодаря украинской элите, в том числе благодаря тому, что он подарил Крым Украине, не спрося никого".Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР произошла на основании указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года.
https://ria.ru/20210120/krym-1593733426.html
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ссср
рсфср
севастополь
республика крым
россия
украина
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общество, ссср, рсфср, севастополь, республика крым, россия, украина, российское военно-историческое общество (рвио), никита хрущев
16:55 22.03.2022
 
Хрущев подарил Крым Украине ради укрепления своей власти, заявили в РВИО

Научный директор РВИО Мягков: Хрущев подарил Крым Украине ради укрепления своей власти

© AP PhotoНикита Хрущев во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН, 13 октября 1960
Никита Хрущев во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН, 13 октября 1960 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo
Никита Хрущев во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН, 13 октября 1960
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Никита Хрущев в 1954 году решил подарить Крым Украине, невзирая на законы и мнение жителей полуострова, чтобы для укрепления собственной власти заручиться поддержкой местечковой украинской элиты, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
"1954 год - с какого-то перепугу, извините меня, Хрущев дарит Украине Крым вместе с Севастополем, невзирая на законы", - сказал Мягков на онлайн-лекции во вторник. "Никто не спросил жителей Крыма, хотите вы или нет", - добавил историк.
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По словам Мягкова, есть разные объяснения того поступка Хрущева – то ли это было сделано в честь 300-летия Украины, то ли с целью дальнейшего развития Крыма. "Моя точка зрения - Хрущеву была нужна поддержка партийной элиты Украины. Потому что тогда шаталась его власть, она была не очень твердой. И он заручился поддержкой местечковой украинской партийной элиты в борьбе за власть", - сказал Мягков.
По его словам, Хрущев в 1956-1957 годах выиграл у своих оппонентов в советском руководстве "в том числе благодаря украинской элите, в том числе благодаря тому, что он подарил Крым Украине, не спрося никого".
Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР произошла на основании указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года.
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ОбществоСССРРСФСРСевастопольРеспублика КрымРоссияУкраинаРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Никита Хрущев
 
 
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