https://ria.ru/20220322/krit-1779459704.html

На Крите прошел митинг после ЧП с пьяными американскими военными

На Крите прошел митинг после ЧП с пьяными американскими военными - РИА Новости, 22.03.2022

На Крите прошел митинг после ЧП с пьяными американскими военными

На Крите прошел митинг после ЧП с пьяными военными США, которые в гостинице вломились в комнату несовершеннолетней девушки, позже были задержаны, но затем... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:17

2022-03-22T15:17

2022-03-22T22:35

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АФИНЫ, 22 мар — РИА Новости. На Крите прошел митинг после ЧП с пьяными военными США, которые в гостинице вломились в комнату несовершеннолетней девушки, позже были задержаны, но затем освобождены, сообщает местный новостной сайт zarpanews.gr.После инцидента двое американских военных экипажа авианосца "Гарри Трумэн" были арестованы полицией, однако вскоре освобождены.ЧП произошло в ночь на воскресенье в городе Ханья, рядом с которым расположена американская военно-морская база Суда. "Трое военнослужащих выломали дверь комнаты, в которой находилась несовершеннолетняя. Девушка при виде пьяных американцев заперлась в ванной и позвонила отцу, а военные остались в комнате. Вскоре прибыли администратор гостиницы и отец девушки, которые уведомили о происшествии полицию", — пишет издание.Члены экипажа, арестованные с поличным на месте правонарушения, были задержаны на ночь и отпущены на следующее утро. Сами они заявили полицейским, что были пьяны и думали, что зашли в свою комнату.Против них возбуждено уголовное дело, однако личный состав американских вооруженных сил в Греции имеет экстерриториальный статус, поэтому их делом будет заниматься не греческое правосудие, а американская военная юстиция, сообщает издание.Отец девочки рассказал, что в номере были трое мужчин и одна женщина, двое сбежали, а двоих военных удалось задержать. "Они пытались что-то сказать, что они граждане США, и заявили полиции, что они не имеют права что-то делать. Мы подали иск. Но сегодня утром их отпустили", — сказал он.Мать девочки заявила, что ребенок был напуган. Адвокат Манолис Пападоманолакис, пришедший в суд с семьей, заявил о беспрецедентной безнаказанности. "Даже если бы действовал экстерриториальный статус, это должен решать суд, а не какой-либо работник в суде. Они сломали две двери. Интересно, что бы вы сделали, если бы это был ваш собственный ребенок, ваша собственная сестра, ваша собственная мать. Ответ должно дать и общество, это не единичный случай", — сказал он.Возле здания суда в Ханье провели митинг протеста Комитет мира Ханьи, профсоюзы, студенческие ассоциации города, в нем участвовали и родители девушки. Люди, выкрикивая лозунги против НАТО, прошли по улицам города.Компартия Греции (КПГ) направила протест министрам юстиции и защиты граждан в связи с "немыслимым инцидентом" с участием натовских военных в Ханье и запугиванием 14-летнего подростка, сообщила пресс-служба партии.Письмо протеста направил парламентский представитель КПГ Танасис Пафилис. "Танасис Пафилис выразил министрам решительный протест КПГ как в связи с конкретным неприемлемым инцидентом, который стал очередным эпизодом хулиганского поведения натовцев в регионе, так и в связи с позицией властей и их благосклонным отношением к преступникам", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220320/gretsiya-1779098077.html

https://ria.ru/20220318/litva-1778825428.html

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777361583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, греция, нато