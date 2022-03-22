https://ria.ru/20220322/kramotorsk-1779517610.html
ВС России нанесли высокоточный удар по военным объектам ВСУ в Краматорске
ВС России нанесли высокоточный удар по военным объектам ВСУ в Краматорске - РИА Новости, 22.03.2022
ВС России нанесли высокоточный удар по военным объектам ВСУ в Краматорске
Российская армия высокоточными ударами поразила военные объекты ВС Украины, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:26
2022-03-22T19:26
2022-03-22T22:02
украина
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
луганская область
лисичанск
краматорск
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская армия высокоточными ударами поразила военные объекты ВС Украины, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Двадцать второго марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по военным объектам Украины. Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск (Луганская область - ред.) и Краматорск (Донецкая область - ред.)", - сказал он.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220322/vks-1779519371.html
украина
луганская область
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Минобороны РФ о населенных пунктах, взятых под контроль российскими военными
Брифинг Минобороны РФ 22-03 вечер
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украина, в мире, луганская область, лисичанск, краматорск
19:26 22.03.2022 (обновлено: 22:02 22.03.2022)
ВС России нанесли высокоточный удар по военным объектам ВСУ в Краматорске
Российские военные нанесли высокоточный удар по объектам ВСУ в Лисичанске и Краматорске