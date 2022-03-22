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США предрекли крах в энергетической сфере - РИА Новости, 22.03.2022
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США предрекли крах в энергетической сфере
США предрекли крах в энергетической сфере - РИА Новости, 22.03.2022
США предрекли крах в энергетической сфере
Энергетическая безопасность США после запрета на импорт российской нефти превращается в крах. Такое мнение в статье для американского издания The Atlantic... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T02:30
2022-03-22T02:30
цены на нефть
джо байден
сша
россия
санкции в отношении россии
украина
донбасс
саудовская аравия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Энергетическая безопасность США после запрета на импорт российской нефти превращается в крах. Такое мнение в статье для американского издания The Atlantic высказал обозреватель Робинсон Мейер.Цены на бензин в США быстро растут, а Саудовская Аравия игнорируют просьбы американского президента Джо Байдена о помощи. Политика "чистой энергии" тоже провалилась, ведь никаких законов, которые снизили бы зависимость от "черного золота", так и не было принято, отмечается в публикации.Соединенные Штаты, пишет Мейер, на сегодняшний день являются крупнейшим в мире производителем нефти и газа, однако это не обеспечивает стране энергетическую независимость, поскольку цены на сырье устанавливаются на мировых рынках. Поэтому, когда Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, стоимость нефти, в том числе в США, рекордно увеличилась.Кроме того, отмечает автор, шансы Соединенных Штатов на переход к "чистой энергии" существенно ухудшились, после начала спецоперации на Украине. Американские и западноевропейские компании не смогут приобретать медь, платину и другие полезные ископаемые, необходимые для энергетического перехода. Это произойдет в том случае, если официальная Москва ответит на новые антироссийские санкции.В краткосрочной перспективе это повысит стоимость технологий "чистой энергии", а в долгосрочной перспективе экономическая блокада России со стороны Запада, возможно, просто позволит фирмам из КНР приобретать это сырье в России по низкой цене, сделав еще более низкими затраты китайцев на новые энергетические технологии и вообще улучшив китайские макроэкономические показатели. А если США когда-нибудь придется ввести санкции против Китая так же, как они ввели санкции в отношении России, они окажутся в западне, оторванные от мировых центров новых энергетических технологий."Разбазаривание" природных ресурсов США продолжится, в течение какого-то времени страна будет выживать, "пока это не кончится", резюмирует Мейер.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220321/gaz-1779320936.html
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сша
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украина
донбасс
саудовская аравия
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цены на нефть, джо байден, сша, россия, санкции в отношении россии, украина, донбасс, саудовская аравия, в мире
02:30 22.03.2022
 
США предрекли крах в энергетической сфере

The Atlantic: энергобезопасность США после запрета российской нефти ждет крах

© flickr.com/Bob Jagendorf Ситуация в США
Ситуация в США
© flickr.com/Bob Jagendorf
Ситуация в США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Энергетическая безопасность США после запрета на импорт российской нефти превращается в крах. Такое мнение в статье для американского издания The Atlantic высказал обозреватель Робинсон Мейер.
Цены на бензин в США быстро растут, а Саудовская Аравия игнорируют просьбы американского президента Джо Байдена о помощи. Политика "чистой энергии" тоже провалилась, ведь никаких законов, которые снизили бы зависимость от "черного золота", так и не было принято, отмечается в публикации.
Соединенные Штаты, пишет Мейер, на сегодняшний день являются крупнейшим в мире производителем нефти и газа, однако это не обеспечивает стране энергетическую независимость, поскольку цены на сырье устанавливаются на мировых рынках. Поэтому, когда Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, стоимость нефти, в том числе в США, рекордно увеличилась.
Кроме того, отмечает автор, шансы Соединенных Штатов на переход к "чистой энергии" существенно ухудшились, после начала спецоперации на Украине. Американские и западноевропейские компании не смогут приобретать медь, платину и другие полезные ископаемые, необходимые для энергетического перехода. Это произойдет в том случае, если официальная Москва ответит на новые антироссийские санкции.
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В краткосрочной перспективе это повысит стоимость технологий "чистой энергии", а в долгосрочной перспективе экономическая блокада России со стороны Запада, возможно, просто позволит фирмам из КНР приобретать это сырье в России по низкой цене, сделав еще более низкими затраты китайцев на новые энергетические технологии и вообще улучшив китайские макроэкономические показатели. А если США когда-нибудь придется ввести санкции против Китая так же, как они ввели санкции в отношении России, они окажутся в западне, оторванные от мировых центров новых энергетических технологий.
"Разбазаривание" природных ресурсов США продолжится, в течение какого-то времени страна будет выживать, "пока это не кончится", резюмирует Мейер.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Цены на нефтьДжо БайденСШАРоссияСанкции в отношении РоссииУкраинаДонбассСаудовская АравияВ мире
 
 
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