https://ria.ru/20220322/koronavirus-1779404849.html

В Москве за сутки госпитализировали 174 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 174 человека с COVID-19 - РИА Новости, 22.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 174 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявлены 723 новых случая COVID, умерли 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:13

2022-03-22T11:13

2022-03-22T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Москве за сутки выявлены 723 новых случая COVID, умерли 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 723, 174 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 1709, 30 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице были выявлены 2 730 743 случая коронавируса, выздоровели 2 535 852 человека, умерли из-за COVID 42 486 человек.Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, на ИВЛ находятся 140 человек.

https://ria.ru/20220321/maski-1779322773.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва