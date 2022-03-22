https://ria.ru/20220322/koronavirus-1779404849.html
В Москве за сутки госпитализировали 174 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 174 человека с COVID-19 - РИА Новости, 22.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 174 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявлены 723 новых случая COVID, умерли 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:13
2022-03-22T11:13
2022-03-22T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Москве за сутки выявлены 723 новых случая COVID, умерли 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 723, 174 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 1709, 30 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице были выявлены 2 730 743 случая коронавируса, выздоровели 2 535 852 человека, умерли из-за COVID 42 486 человек.Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, на ИВЛ находятся 140 человек.
https://ria.ru/20220321/maski-1779322773.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
11:13 22.03.2022 (обновлено: 11:16 22.03.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 174 человека с COVID-19
В Москве выявили 723 новых случая заражения коронавирусом