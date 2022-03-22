https://ria.ru/20220322/koridory-1779389887.html

Красный Крест готов содействовать по вопросу гумкоридоров на Украине

Красный Крест готов содействовать по вопросу гумкоридоров на Украине - РИА Новости, 22.03.2022

Красный Крест готов содействовать по вопросу гумкоридоров на Украине

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов содействовать по вопросу гуманитарных коридоров на Украине, заявил в интервью РИА Новости президент МККК... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:09

2022-03-22T10:09

2022-03-22T10:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

украина

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ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) готов содействовать по вопросу гуманитарных коридоров на Украине, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер."Мы очень заинтересованы в содействии соглашению (по гуманитарным коридорам), но соглашение и консенсус должны быть достигнуты между военными на местах, которые контролируют (эти) территории", - сказал Маурер, добавив, что эти военные должны иметь полномочия, чтобы определять пути выхода людей."Мы можем обсуждать с Россией и Украиной (этот вопрос - ред.), исходя из нашего опыта во многих местах на планете. У нас есть перечень того, что необходимо, когда рассматривается вопрос о (гуманитарных) коридорах. Нам нужны четкие договоренности по маршрутам, улицам, нам нужны координаты мест, где находятся военные, нам нужны договоренности между военными относительно того, как быть в случае инцидентов, (нужны) "горячие линии" между двумя сторонами, между командованием на земле", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779351787.html

https://ria.ru/20220320/pomosch-1779182291.html

https://ria.ru/20220314/neonatsizm-1778126358.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, международный комитет красного креста (мккк), украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия