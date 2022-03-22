Рейтинг@Mail.ru
Красный Крест готов содействовать по вопросу гумкоридоров на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/koridory-1779389887.html
Красный Крест готов содействовать по вопросу гумкоридоров на Украине
Красный Крест готов содействовать по вопросу гумкоридоров на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
Красный Крест готов содействовать по вопросу гумкоридоров на Украине
Международный комитет Красного Креста (МККК) готов содействовать по вопросу гуманитарных коридоров на Украине, заявил в интервью РИА Новости президент МККК... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:09
2022-03-22T10:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778989579_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_48cdfd0f442096d26092845433184841.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) готов содействовать по вопросу гуманитарных коридоров на Украине, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер."Мы очень заинтересованы в содействии соглашению (по гуманитарным коридорам), но соглашение и консенсус должны быть достигнуты между военными на местах, которые контролируют (эти) территории", - сказал Маурер, добавив, что эти военные должны иметь полномочия, чтобы определять пути выхода людей."Мы можем обсуждать с Россией и Украиной (этот вопрос - ред.), исходя из нашего опыта во многих местах на планете. У нас есть перечень того, что необходимо, когда рассматривается вопрос о (гуманитарных) коридорах. Нам нужны четкие договоренности по маршрутам, улицам, нам нужны координаты мест, где находятся военные, нам нужны договоренности между военными относительно того, как быть в случае инцидентов, (нужны) "горячие линии" между двумя сторонами, между командованием на земле", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779351787.html
https://ria.ru/20220320/pomosch-1779182291.html
https://ria.ru/20220314/neonatsizm-1778126358.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778989579_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_4a38d22fd722891104c0fe87a238a496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, международный комитет красного креста (мккк), украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
10:09 22.03.2022
 
Красный Крест готов содействовать по вопросу гумкоридоров на Украине

Президент МККК Маурер заявил о готовности содействовать по вопросу гумкоридоров на Украине

© РИА Новости / Алексей КуденкоБеженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) готов содействовать по вопросу гуманитарных коридоров на Украине, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер.
"Мы очень заинтересованы в содействии соглашению (по гуманитарным коридорам), но соглашение и консенсус должны быть достигнуты между военными на местах, которые контролируют (эти) территории", - сказал Маурер, добавив, что эти военные должны иметь полномочия, чтобы определять пути выхода людей.
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 21:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев отдал нацбатам приказ покидать Мариуполь под видом мирных жителей
"Мы можем обсуждать с Россией и Украиной (этот вопрос - ред.), исходя из нашего опыта во многих местах на планете. У нас есть перечень того, что необходимо, когда рассматривается вопрос о (гуманитарных) коридорах. Нам нужны четкие договоренности по маршрутам, улицам, нам нужны координаты мест, где находятся военные, нам нужны договоренности между военными относительно того, как быть в случае инцидентов, (нужны) "горячие линии" между двумя сторонами, между командованием на земле", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 23:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия попросила ООН, ОБСЕ и МККК помочь эвакуировать жителей Мариуполя
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Добровольцы специального батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 17:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны обвинило Запад в безучастном отношении к неонацизму на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМеждународный комитет Красного Креста (МККК)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала