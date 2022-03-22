https://ria.ru/20220322/korabl-1779503401.html

В России представили проект арктического военного корабля поддержки

В России представили проект арктического военного корабля поддержки - РИА Новости, 22.03.2022

В России представили проект арктического военного корабля поддержки

Новый проект корабля обеспечения и поддержки проекта 15550 "Хаски" для ВМФ России разработан на Невском ПКБ и предложен командованию флота, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:25

2022-03-22T18:25

2022-03-22T18:38

новое оружие россии

безопасность

объединенная судостроительная корпорация

вмф рф

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Новый проект корабля обеспечения и поддержки проекта 15550 "Хаски" для ВМФ России разработан на Невском ПКБ и предложен командованию флота, сообщил РИА Новости во вторник генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.Модель корабля проект 15550 "Хаски" была впервые представлена в тот же день в Госдуме на экспортном совете , посвященном судостроению. "Мы предложили его командованию флота, ждем ответа", - сказал Рахманов", - сказал Рахманов. По его словам, корабль предназначен для защиты Северного морского пути (СМП)."Это проект , который создали наши коллеги из Невского ПКБ. Это паром снабжения ледового класса для работы на СМП. Может использоваться как военное судно снабжения, как транспорт, десантник, паром. Мы надеемся, что мы сможем сделать предложение флоту, чтобы этот корабль, либо его аналог, с учетом доработок и нового техзадания был востребован", - сказал Рахманов во время презентации.Водоизмещение корабля составляет 14 тысяч тонн, экипаж 120 человек, скорость 15 узлов, автономность – 60 суток, на вооружении две 30-миллиметровые пушки АК-630, вертолет Ми-8 и 4 беспилотника. Может транспортировать один дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) "Бастион" или одну мотострелковую бригаду.В официальной аннотации проектанта говорится, что это корабль нового класса для решения боевых и логистических задач в районах Новосибирских островов, Земли Франца-Иосифа, в акваториях Баренцева и Карского морей и на всей протяженности Северного морского пути, обеспечивая развертывания тактических соединений береговых войск ВМФ РФ и поддержки деятельности тактических групп, расположенных в арктической зоне.Выполняемые задачи: снабжение арктических баз, включая доставку разнородных грузов, транспортировка личного состава со снабжением, имуществом и техникой, решение задач патрулирования в районах арктической зоны.Главные размерения перспективного корабля позволят организовать строительство на любом судостроительном заводе РФ, отмечают в ОСК. Унификация в части комплектующего оборудования и основных систем "позволит обеспечить ключевые сроковые и стоимостные параметры проекта", говорится в аннотации.

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

https://ria.ru/20220223/arktika-1774327985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, объединенная судостроительная корпорация, вмф рф, россия