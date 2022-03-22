https://ria.ru/20220322/kompyuter-1779309872.html

Проблемы с "железом": чем грозит дефицит компьютерных комплектующих

Проблемы с "железом": чем грозит дефицит компьютерных комплектующих - РИА Новости, 22.03.2022

Проблемы с "железом": чем грозит дефицит компьютерных комплектующих

Российская экономика подверглась беспрецедентному санкционному давлению, в том числе IT-сектор. Многие компании и их подразделения лишились поставок... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T08:00

2022-03-22T08:00

2022-03-22T07:58

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Антон Салазаров. Российская экономика подверглась беспрецедентному санкционному давлению, в том числе IT-сектор. Многие компании и их подразделения лишились поставок компьютерного "железа". Есть ли обходные пути — в материале РИА Новости.Кто под санкциямиСША запретили экспорт в Россию электроники и телекоммуникационного оборудования для военно-промышленного комплекса, госкорпораций и компаний, попавших под санкции.Хотя потребительский рынок это напрямую не затрагивает, ведущие производители (американские HP, Dell, Apple, тайваньский Asus) сократили или вовсе приостановили поставки. Дефицит электроники ощущается даже в относительно благополучных секторах. Фирмы стараются запастись впрок процессорами, серверами, оперативной памятью и прочим — на всякий случай."Мы уже ощутили сложности. Онлайн-видео — это огромные объемы трафика и данных (на фоне миграции с YouTube и Vimeo потребности только выросли). Мы зависим от сетевого оборудования высокой пропускной способности, серверных платформ и жестких дисков большой емкости, а также видеокарт Nvidia определенных серий и процессоров Intel с поддержкой HD graphics последних поколений. Это нужно для поддержки современных форматов, таких как 4K. Все это можно заказывать из Китая, но по сильно завышенным ценам", — говорит Александр Павлычев, сооснователь видеоплатформы для бизнеса Kinescope."Проблема острая, даже и помимо санкционного списка. Практически все западные и азиатские вендоры, за редким исключением, прекратили сотрудничество. Мешает и нарушение логистических цепочек: многие перевозчики заняли выжидательную позицию и, например, не отправляют контейнеры морем в Россию", — объясняет Анатолий Набока, управляющий партнер WIAT LLS, компании-поставщика ПО и оборудования.Заграница нам поможетКомпьютерное "железо" необходимо не только для развития IT-сферы, о чем говорят в правительстве, но и для нормального функционирования существующей инфраструктуры. У серверов, памяти и процессоров ограниченный ресурс, зависящий от интенсивности использования оборудования."Эксплуатационный запас прочности обычно рассчитан на пять лет. Это стандартные требования. После этого у большинства коммерческих компаний остаточная стоимость оборудования нулевая. Но как показывает практика, современные серверы, ПК и оргтехника способны работать и дольше. Если предприятие не расширяется, оптимизирует внутренние процессы, — до десяти лет. Речь о малом и среднем бизнесе. Но в крупных холдингах, действующих и на международной арене, — год максимум", — отмечает Иван Когтев, руководитель технической поддержки компании "Лайксофт".Нужно выстраивать новую логистику. Конечно, это потребует времени и дополнительных затрат."Скорее всего, санкции обойти удастся, во всяком случае с небольшими партиями оборудования. Возможно, уже к лету что-то наладят. Вопрос, во сколько это обойдется. Наиболее вероятный маршрут — через Армению. В последние недели мы получаем письма от армянских фирм, готовых выступить посредниками", — рассуждает Александр Беслик, IT-директор компании HFLabs, разрабатывающей программное обеспечение."Дистрибьюторы оценят риски с разными объемами поставок. Не исключено, что рассчитываться придется наличными. Это обернется резким подорожанием. Надо договариваться о приемлемых условиях, чтобы минимизировать риски для обеих сторон", — предупреждает Сергей Баженов, генеральный директор компании Cleverence.Есть и среднесрочная перспектива углубления кооперации с Китаем, где активно развивается микропроцессорная промышленность. Уже сегодня там выпускают процессоры с архитектурами x86, ARM, есть разработки, на основе которых делают ПК и серверы. А накопители, оперативную память, дисплеи и прочую оргтехнику китайцы готовы предоставить хоть сейчас.Ждем отечественноеЧто касается импортозамещения, в свое время много было сказано об "Эльбрусах", "Байкалах" и прочих "Скифах". Серверы и ПК на их основе теперь очень бы пригодились.Но санкции ударили и по разработчикам российского "железа" — компании МЦСТ (изготовитель процессоров "Эльбрус") и "Байкал электроникс" были клиентами тайваньской TSMC, изготавливавшей для них потребительские и серверные процессоры. Представители бизнеса скептически относятся к возможности импортозамещения в компьютерном "железе", особенно в масштабных корпоративных поставках."Что способна предложить российская микроэлектроника? Пока ничего. У нас были процессоры "Эльбрус", "Байкал" и прочее. Их тоже отныне мы не в состоянии изготавливать — собственных мощностей нет. Можно, наверное, где-то что-то быстро "на коленке" собрать, но для современного бизнеса, особенно крупного, это не годится. Все было завязано на поставках", — говорит Павел Демидов, ведущий специалист отдела системной архитектуры компании "Информзащита"."Да, оборудование и компьютеры на базе "Эльбрусов" уступают продукции из Тайваня и Китая. Однако в сложившихся условиях техника на этих чипах может стать актуальной. Главный вопрос — обеспечит ли российская микроэлектроника нужные потребителю характеристики", — заключает Михаил Макеев, основатель и управляющий директор компании Piklema, вендора решений для промышленности на основе AI."Мы изучаем варианты действий, конкретики сообщить не можем", — ответили РИА Новости в МЦСТ, компании-разработчике процессоров "Эльбрус".Впрочем, разработчики российских процессоров подчеркивают, что в любом случае продолжат создавать новые ядра и чипы.

https://ria.ru/20220301/prilozhenie-1775949428.html

https://ria.ru/20210816/noutbuk-1745607156.html

https://ria.ru/20220221/os-1773621903.html

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