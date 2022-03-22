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В МИД уверены, что многие иностранные компании жалеют об уходе из России - РИА Новости, 22.03.2022
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В МИД уверены, что многие иностранные компании жалеют об уходе из России
В МИД уверены, что многие иностранные компании жалеют об уходе из России - РИА Новости, 22.03.2022
В МИД уверены, что многие иностранные компании жалеют об уходе из России
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что уверен, что многие иностранные компании, которые ушли из России, сейчас сожалеют о том, что стали объектом... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:03
2022-03-22T12:18
санкции в отношении россии
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что уверен, что многие иностранные компании, которые ушли из России, сейчас сожалеют о том, что стали объектом неприемлемого давления со стороны США."Я уверен, не просто на 100%, а уверен непоколебимо, что без вмешательства администрации (США) на решение многих представителей бизнеса, которые в последние недели покинули Россию, не обошлось", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Рябков полагает, "что многие предприниматели, не только те, кто остался, но и те, кто ушли, сожалеют, что они сейчас оказались объектом этого неприемлемого и циничного прессинга со стороны Вашингтона".
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санкции в отношении россии, россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
12:03 22.03.2022 (обновлено: 12:18 22.03.2022)
 
В МИД уверены, что многие иностранные компании жалеют об уходе из России

Замглавы МИД Рябков: многие иностранные компании сожалеют, что поддались давлению США

© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"Замминистра иностранных дел Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай"
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что уверен, что многие иностранные компании, которые ушли из России, сейчас сожалеют о том, что стали объектом неприемлемого давления со стороны США.
"Я уверен, не просто на 100%, а уверен непоколебимо, что без вмешательства администрации (США) на решение многих представителей бизнеса, которые в последние недели покинули Россию, не обошлось", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Рябков полагает, "что многие предприниматели, не только те, кто остался, но и те, кто ушли, сожалеют, что они сейчас оказались объектом этого неприемлемого и циничного прессинга со стороны Вашингтона".
 
Санкции в отношении РоссииРоссияСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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