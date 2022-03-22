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В МИД уверены, что многие иностранные компании жалеют об уходе из России

В МИД уверены, что многие иностранные компании жалеют об уходе из России - РИА Новости, 22.03.2022

В МИД уверены, что многие иностранные компании жалеют об уходе из России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что уверен, что многие иностранные компании, которые ушли из России, сейчас сожалеют о том, что стали объектом... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:03

2022-03-22T12:03

2022-03-22T12:18

санкции в отношении россии

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что уверен, что многие иностранные компании, которые ушли из России, сейчас сожалеют о том, что стали объектом неприемлемого давления со стороны США."Я уверен, не просто на 100%, а уверен непоколебимо, что без вмешательства администрации (США) на решение многих представителей бизнеса, которые в последние недели покинули Россию, не обошлось", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Рябков полагает, "что многие предприниматели, не только те, кто остался, но и те, кто ушли, сожалеют, что они сейчас оказались объектом этого неприемлемого и циничного прессинга со стороны Вашингтона".

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков