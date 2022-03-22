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Западу не удастся поставить Россию на колени, заявили в МИД - РИА Новости, 22.03.2022
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Западу не удастся поставить Россию на колени, заявили в МИД
Западу не удастся поставить Россию на колени, заявили в МИД - РИА Новости, 22.03.2022
Западу не удастся поставить Россию на колени, заявили в МИД
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Западу не удастся поставить Россию на колени. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:13
2022-03-22T12:25
политика
сергей рябков
россия
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Западу не удастся поставить Россию на колени."Наши предложения по безопасности были отброшены, ключевые элементы этих идей были проигнорированы, выбора (с началом проведения спецоперации на Украине - ред.) у нас не было. Я хочу подчеркнуть, что таким же плачевным образом (как - ред.) закончатся иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени, этого не будет", - сказал он в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20220322/diplomatiya-1779384550.html
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политика, сергей рябков, россия, украина
12:13 22.03.2022 (обновлено: 12:25 22.03.2022)
 
Западу не удастся поставить Россию на колени, заявили в МИД

Замглавы МИД Рябков: Западу не удастся поставить Россию на колени

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Западу не удастся поставить Россию на колени.
"Наши предложения по безопасности были отброшены, ключевые элементы этих идей были проигнорированы, выбора (с началом проведения спецоперации на Украине - ред.) у нас не было. Я хочу подчеркнуть, что таким же плачевным образом (как - ред.) закончатся иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени, этого не будет", - сказал он в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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