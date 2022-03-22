https://ria.ru/20220322/koleni-1779417019.html

Западу не удастся поставить Россию на колени, заявили в МИД

Западу не удастся поставить Россию на колени, заявили в МИД - РИА Новости, 22.03.2022

Западу не удастся поставить Россию на колени, заявили в МИД

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Западу не удастся поставить Россию на колени. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:13

2022-03-22T12:13

2022-03-22T12:25

политика

сергей рябков

россия

украина

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Западу не удастся поставить Россию на колени."Наши предложения по безопасности были отброшены, ключевые элементы этих идей были проигнорированы, выбора (с началом проведения спецоперации на Украине - ред.) у нас не было. Я хочу подчеркнуть, что таким же плачевным образом (как - ред.) закончатся иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени, этого не будет", - сказал он в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20220322/diplomatiya-1779384550.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, сергей рябков, россия, украина