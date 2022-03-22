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МИД Китая призвал США прекратить "сеять раздор" по Южно-Китайскому морю - РИА Новости, 22.03.2022
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МИД Китая призвал США прекратить "сеять раздор" по Южно-Китайскому морю
МИД Китая призвал США прекратить "сеять раздор" по Южно-Китайскому морю - РИА Новости, 22.03.2022
МИД Китая призвал США прекратить "сеять раздор" по Южно-Китайскому морю
Китай надеется, что США прекратят сеять разногласие по вопросу Южно-Китайского моря и будут играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:39
2022-03-22T11:39
в мире
малайзия
филиппины
сша
вооруженные силы сша
китай
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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Китай надеется, что США прекратят сеять разногласие по вопросу Южно-Китайского моря и будут играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности в регионе, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Надеемся, что американская сторона прекратит сеять разногласие по вопросу Южно-Китайского моря, перестанет демонстрировать силу в Южно-Китайском море и будет играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности в регионе", - сказал дипломат, комментируя критику со стороны главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирала Джона Акуилино в адрес Китая по вопросу милитаризации островов в Южно-Китайском море.Ван Вэньбинь подчеркнул, что размещение на своей территории необходимых средств национальной обороны является "естественным правом суверенного государства". Он отметил, что в последние годы США постоянно наращивали свое военное присутствие в Южно-Китайском море, направляя крупные военные корабли, тем самым подрывая стабильность в регионе.Ранее в интервью агентству Associated Press Джон Акуилино заявил, что Китай провел милитаризацию по меньшей мере трех построенных им островов в Южно-Китайском море, отметив, что это "дестабилизирует регион".Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
https://ria.ru/20220120/kitay-1768668374.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/katastrofa-1763593892.html
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в мире, малайзия, филиппины, сша, вооруженные силы сша, китай
11:39 22.03.2022
 
МИД Китая призвал США прекратить "сеять раздор" по Южно-Китайскому морю

МИД Китая призвал США прекратить "сеять раздор" по вопросу Южно-Китайского моря

© Фото : United States NavyСтроительство искусственного острова в Южно-Китайском море
Строительство искусственного острова в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : United States Navy
Строительство искусственного острова в Южно-Китайском море. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Китай надеется, что США прекратят сеять разногласие по вопросу Южно-Китайского моря и будут играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности в регионе, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Надеемся, что американская сторона прекратит сеять разногласие по вопросу Южно-Китайского моря, перестанет демонстрировать силу в Южно-Китайском море и будет играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности в регионе", - сказал дипломат, комментируя критику со стороны главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирала Джона Акуилино в адрес Китая по вопросу милитаризации островов в Южно-Китайском море.
Американский эсминец USS Benfold (DDG-65) и японский буксир на учениях в заливе Сагами у восточного побережья Японии - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 09:14
В Китае обвинили США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша
Ван Вэньбинь подчеркнул, что размещение на своей территории необходимых средств национальной обороны является "естественным правом суверенного государства". Он отметил, что в последние годы США постоянно наращивали свое военное присутствие в Южно-Китайском море, направляя крупные военные корабли, тем самым подрывая стабильность в регионе.
Ранее в интервью агентству Associated Press Джон Акуилино заявил, что Китай провел милитаризацию по меньшей мере трех построенных им островов в Южно-Китайском море, отметив, что это "дестабилизирует регион".
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
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