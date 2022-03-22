https://ria.ru/20220322/kislota-1779425922.html

Мужчина, обливший кислотой пару в Подмосковье, объяснил свой поступок

Мужчина, обливший кислотой пару в Подмосковье, объяснил свой поступок - РИА Новости, 22.03.2022

Мужчина, обливший кислотой пару в Подмосковье, объяснил свой поступок

Молодой человек, обливший девушку и парня серной кислотой в подмосковном Домодедово, сделал это из-за "ревности и обиды", следует из видео, размещенного "МВД... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:58

2022-03-22T12:58

2022-03-22T13:07

происшествия

городской округ домодедово

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Молодой человек, обливший девушку и парня серной кислотой в подмосковном Домодедово, сделал это из-за "ревности и обиды", следует из видео, размещенного "МВД Медиа".Инцидент произошел накануне: преступник плеснул серной кислотой в выходившую из подъезда пару, а также попал на проходившего мимо школьника. Все пострадавшие госпитализированы с ожогами, возбуждено уголовное дело.На опросе задержанный рассказал, что в данный момент учится, судимостей у него нет. С пострадавшей девушкой он знаком с 2011-го года, в данный момент их отношения он описал так: "В ссоре"."Облил. Признаю", - сказал он во время опроса. Он также уточнил, что жидкость, которой он плеснул в пострадавших, это серная кислота."Ревность. Обида", - сказал он в ответ на вопрос о том, зачем совершил преступление.Серную кислоту, как уточнил молодой человек, он нашел в интернет-магазине, а позднее приобрел ее вживую.

https://ria.ru/20220106/kislota-1766789577.html

городской округ домодедово

московская область (подмосковье)

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры опроса мужчины, который облил кислотой жителей в г. Домодевово Кадры опроса мужчины, который облил кислотой жителей в г. Домодевово 2022-03-22T12:58 true PT2M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, городской округ домодедово, московская область (подмосковье)