https://ria.ru/20220322/kislota-1779425922.html
Мужчина, обливший кислотой пару в Подмосковье, объяснил свой поступок
Мужчина, обливший кислотой пару в Подмосковье, объяснил свой поступок - РИА Новости, 22.03.2022
Мужчина, обливший кислотой пару в Подмосковье, объяснил свой поступок
Молодой человек, обливший девушку и парня серной кислотой в подмосковном Домодедово, сделал это из-за "ревности и обиды", следует из видео, размещенного "МВД... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:58
2022-03-22T12:58
2022-03-22T13:07
происшествия
городской округ домодедово
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Молодой человек, обливший девушку и парня серной кислотой в подмосковном Домодедово, сделал это из-за "ревности и обиды", следует из видео, размещенного "МВД Медиа".Инцидент произошел накануне: преступник плеснул серной кислотой в выходившую из подъезда пару, а также попал на проходившего мимо школьника. Все пострадавшие госпитализированы с ожогами, возбуждено уголовное дело.На опросе задержанный рассказал, что в данный момент учится, судимостей у него нет. С пострадавшей девушкой он знаком с 2011-го года, в данный момент их отношения он описал так: "В ссоре"."Облил. Признаю", - сказал он во время опроса. Он также уточнил, что жидкость, которой он плеснул в пострадавших, это серная кислота."Ревность. Обида", - сказал он в ответ на вопрос о том, зачем совершил преступление.Серную кислоту, как уточнил молодой человек, он нашел в интернет-магазине, а позднее приобрел ее вживую.
https://ria.ru/20220106/kislota-1766789577.html
городской округ домодедово
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры опроса мужчины, который облил кислотой жителей в г. Домодевово
Кадры опроса мужчины, который облил кислотой жителей в г. Домодевово
2022-03-22T12:58
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, городской округ домодедово, московская область (подмосковье)
12:58 22.03.2022 (обновлено: 13:07 22.03.2022)
Мужчина, обливший кислотой пару в Подмосковье, объяснил свой поступок
Мужчина, обливший кислотой пару в Подмосковье, объяснил поступок ревностью и обидой
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Молодой человек, обливший девушку и парня серной кислотой в подмосковном Домодедово, сделал это из-за "ревности и обиды", следует из видео, размещенного "МВД Медиа
".
Инцидент произошел накануне: преступник плеснул серной кислотой в выходившую из подъезда пару, а также попал на проходившего мимо школьника. Все пострадавшие госпитализированы с ожогами, возбуждено уголовное дело.
На опросе задержанный рассказал, что в данный момент учится, судимостей у него нет. С пострадавшей девушкой он знаком с 2011-го года, в данный момент их отношения он описал так: "В ссоре".
"Облил. Признаю", - сказал он во время опроса. Он также уточнил, что жидкость, которой он плеснул в пострадавших, это серная кислота.
"Ревность. Обида", - сказал он в ответ на вопрос о том, зачем совершил преступление.
Серную кислоту, как уточнил молодой человек, он нашел в интернет-магазине, а позднее приобрел ее вживую.