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Кисида прокомментировал отказ России от диалога с Токио по мирному договору - РИА Новости, 22.03.2022
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Кисида прокомментировал отказ России от диалога с Токио по мирному договору
Кисида прокомментировал отказ России от диалога с Токио по мирному договору - РИА Новости, 22.03.2022
Кисида прокомментировал отказ России от диалога с Токио по мирному договору
Японские власти сочли позицию России по мирному договору в условиях санкций "неприемлемо жесткой". Об этом на слушаниях в верхней палате парламента заявил... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T03:30
2022-03-22T09:01
в мире
япония
россия
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Японские власти сочли позицию России по мирному договору в условиях санкций "неприемлемо жесткой". Об этом на слушаниях в верхней палате парламента заявил премьер-министр Фумио Кисида.Российский МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Японии отказывается от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.Отвечая на вопрос относительно позиции Токио по вопросу территорий, премьер заявил, что она не поменялась. "Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине, диалог с Россией сейчас невозможен", — добавил он.В свою очередь, генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио направил протест Москве.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных экономических ограничениях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также заявили о прекращении работы в стране.Япония ввела и несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись десятков официальных лиц и компаний, а также экспорта сотен различных товаров. Кроме того, 16 марта премьер-министр Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле.Отсутствие мирного договораЯпония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года.В 1956-м Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Советская сторона рассчитывала поставить точку в территориальных спорах, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не заключили.Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778776613.html
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в мире, япония, россия
03:30 22.03.2022 (обновлено: 09:01 22.03.2022)
 
Кисида прокомментировал отказ России от диалога с Токио по мирному договору

Премьер Японии Кисида выразил протест из-за отказа России от диалога по мирному договору

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Японские власти сочли позицию России по мирному договору в условиях санкций "неприемлемо жесткой". Об этом на слушаниях в верхней палате парламента заявил премьер-министр Фумио Кисида.

"Это неприемлемо жестко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест", — сказал он.

Российский МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Японии отказывается от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Отвечая на вопрос относительно позиции Токио по вопросу территорий, премьер заявил, что она не поменялась. "Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине, диалог с Россией сейчас невозможен", — добавил он.
В свою очередь, генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио направил протест Москве.
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После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных экономических ограничениях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также заявили о прекращении работы в стране.
Япония ввела и несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись десятков официальных лиц и компаний, а также экспорта сотен различных товаров. Кроме того, 16 марта премьер-министр Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Отсутствие мирного договора

Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года.
В 1956-м Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Советская сторона рассчитывала поставить точку в территориальных спорах, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не заключили.
Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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