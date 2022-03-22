03:30 22.03.2022 (обновлено: 09:01 22.03.2022)
Кисида прокомментировал отказ России от диалога с Токио по мирному договору
Премьер Японии Кисида выразил протест из-за отказа России от диалога по мирному договору
Фумио Кисида
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Японские власти сочли позицию России по мирному договору в условиях санкций "неприемлемо жесткой". Об этом на слушаниях в верхней палате парламента заявил премьер-министр Фумио Кисида.
"Это неприемлемо жестко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест", — сказал он.
Российский МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Японии отказывается от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
В свою очередь, генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио направил протест Москве.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных экономических ограничениях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также заявили о прекращении работы в стране.
Япония ввела и несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись десятков официальных лиц и компаний, а также экспорта сотен различных товаров. Кроме того, 16 марта премьер-министр Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле.
Отсутствие мирного договора
В 1956-м Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Советская сторона рассчитывала поставить точку в территориальных спорах, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не заключили.
Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.