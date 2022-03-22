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Предприятия АПК Кировской области получают средства господдержки - РИА Новости, 22.03.2022
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Кировская область
https://ria.ru/20220322/kirov-1779487911.html
Предприятия АПК Кировской области получают средства господдержки
Предприятия АПК Кировской области получают средства господдержки - РИА Новости, 22.03.2022
Предприятия АПК Кировской области получают средства господдержки
Сельскохозяйственным организациям Кировской области предоставляется помощь на целый перечень мероприятий – от приобретения техники до поддержки производства,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:00
2022-03-22T17:00
кировская область
кировская область
экономика
игорь васильев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Сельскохозяйственным организациям Кировской области предоставляется помощь на целый перечень мероприятий – от приобретения техники до поддержки производства, сообщает пресс-служба правительства региона.Вопросы предоставления государственной поддержки предприятиям агропромышленного комплекса рассмотрели во вторник на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона под руководством губернатора Кировской области Игоря Васильева."В сегодняшней непростой ситуации наша задача – максимально, насколько это возможно, оказать содействие организациям сельскохозяйственной отрасли, потому что именно они обеспечивают продовольственную безопасность региона, поставляют на рынок продукты питания повседневного спроса – хлеб, молоко, масло, мясо, овощи. От состояния этих предприятий, их стабильной работы зависит благополучие всех жителей региона", - цитирует пресс-служба слова Васильева.По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексея Котлячкова, в феврале-марте 2022 года предприятиям АПК выплачены субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции или на уплату лизинговых платежей. Сейчас перечисляются субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на поддержку собственного производства молока, на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельхозпроизводства, на повышение плодородия и качества почв, на развитие семеноводства.Также в регионе идет выплата средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. На 25 марта в общей сложности предприятия АПК региона получат 736,7 миллиона рублей. Продолжается предоставление сельхозтоваропроизводителям кредитов по льготной процентной ставке. Так, с начала 2022 года заключено 24 краткосрочных кредитных договора на 201,1 миллиона рублей.Говоря о состоянии продовольственного рынка Кировской области, министр отметил, что регион полностью обеспечен собственной молочной продукцией, мясом, включая мясо птицы, яйцом, хлебобулочными изделиями и другими продуктами первой необходимости. В достаточном количестве представлены и овощи – картофель, капуста, лук, морковь, свекла.Васильев поручил в ежедневном режиме контролировать процессы доставки продукции в торговые сети, подчеркнув, что не должно быть пустых прилавков. "Кировская область способна полностью покрывать внутренний спрос по ключевым видам продовольствия, продукты у нас есть, даже в избытке. Поэтому особое внимание надо уделить процессам транспортировки продукции от поставщиков в торговые точки. Вариант может быть только один: человек в удобное для него время пришел в магазин – и купил там всё, что ему необходимо", – сказал глава региона.
https://ria.ru/20220316/produkty-1778445788.html
https://ria.ru/20220305/gazifikatsiya-1776732934.html
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кировская область, экономика, игорь васильев
17:00 22.03.2022
 

Предприятия АПК Кировской области получают средства господдержки

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкКуры-несушки
Куры-несушки - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Сельскохозяйственным организациям Кировской области предоставляется помощь на целый перечень мероприятий – от приобретения техники до поддержки производства, сообщает пресс-служба правительства региона.
Вопросы предоставления государственной поддержки предприятиям агропромышленного комплекса рассмотрели во вторник на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона под руководством губернатора Кировской области Игоря Васильева.
"В сегодняшней непростой ситуации наша задача – максимально, насколько это возможно, оказать содействие организациям сельскохозяйственной отрасли, потому что именно они обеспечивают продовольственную безопасность региона, поставляют на рынок продукты питания повседневного спроса – хлеб, молоко, масло, мясо, овощи. От состояния этих предприятий, их стабильной работы зависит благополучие всех жителей региона", - цитирует пресс-служба слова Васильева.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексея Котлячкова, в феврале-марте 2022 года предприятиям АПК выплачены субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции или на уплату лизинговых платежей. Сейчас перечисляются субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на поддержку собственного производства молока, на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельхозпроизводства, на повышение плодородия и качества почв, на развитие семеноводства.
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Также в регионе идет выплата средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. На 25 марта в общей сложности предприятия АПК региона получат 736,7 миллиона рублей. Продолжается предоставление сельхозтоваропроизводителям кредитов по льготной процентной ставке. Так, с начала 2022 года заключено 24 краткосрочных кредитных договора на 201,1 миллиона рублей.
Говоря о состоянии продовольственного рынка Кировской области, министр отметил, что регион полностью обеспечен собственной молочной продукцией, мясом, включая мясо птицы, яйцом, хлебобулочными изделиями и другими продуктами первой необходимости. В достаточном количестве представлены и овощи – картофель, капуста, лук, морковь, свекла.
Васильев поручил в ежедневном режиме контролировать процессы доставки продукции в торговые сети, подчеркнув, что не должно быть пустых прилавков. "Кировская область способна полностью покрывать внутренний спрос по ключевым видам продовольствия, продукты у нас есть, даже в избытке. Поэтому особое внимание надо уделить процессам транспортировки продукции от поставщиков в торговые точки. Вариант может быть только один: человек в удобное для него время пришел в магазин – и купил там всё, что ему необходимо", – сказал глава региона.
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