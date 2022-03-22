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В Китае высоко оценили первое применение российского комплекса "Кинжал" - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779530649.html
В Китае высоко оценили первое применение российского комплекса "Кинжал"
В Китае высоко оценили первое применение российского комплекса "Кинжал" - РИА Новости, 23.03.2022
В Китае высоко оценили первое применение российского комплекса "Кинжал"
Китайские СМИ пишут, что первое применение российского гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" не дало повода скептикам сомневаться в его эффективности, оно РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-22T21:19
2022-03-23T04:17
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
владимир путин
николаевская область
россия
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Китайские СМИ пишут, что первое применение российского гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" не дало повода скептикам сомневаться в его эффективности, оно стало пощечиной НАТО, продемонстрировало "кинжал, который в любой момент может вонзиться в сердце".Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 19 марта сообщил, что российские вооруженные силы применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного склада украинских силовиков. Телеканал "Звезда" 20 марта сообщил, что комплексами "Кинжал" была уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе Константиновки в Николаевской области.Китайское издание "Хуанцю шибао" (его англоязычная версия известна, как Global Times) отмечает, что одним из наибольших преимуществ стала проникающая способность ракеты."Склад боеприпасов, который был атакован ракетой "Кинжал" 18 марта, был подземным сооружением, использовавшимся для хранения ядерного оружия в советское время, поэтому крылатые ракеты и обычные бомбы не могли бы его эффективно поразить", - указывается в материале. Издание приходит к выводу о том, что "Кинжал" имеет эффективное проникающее воздействие на железобетонные укрепления.Издание пишет, что поражение "Кинжалом" целей вблизи территории членов НАТО стало публичной демонстрацией оружия для Запада и явно направлено на сдерживание альянса.Издание Sina.com отмечает, что если бы ракеты "Кинжал" не поразили важные объекты украинской армии, Киев и НАТО немедленно заявили бы об их низкой эффективности."Сейчас западным СМИ нечего сказать, как и альянсу НАТО, который давно ставил под сомнение реальные характеристики "Кинжала". Значит, первый боевой опыт "Кинжала" был успешным, и удар, который на первый взгляд был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО", - пишет издание.Китайское информационное агентство (КИА) отмечает: "Кинжал" может поразить цель за тысячи километров. Траектория полета ракеты может корректироваться на протяжении всего процесса и является непредсказуемой, затрудняет ее обнаружение и перехват средствами ПВО".Агентство приходит к выводу, что новая российская система - это "кинжал, который может вонзиться в сердце в любой момент".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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игорь конашенков, владимир путин, николаевская область, россия, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ракетный комплекс "кинжал", в мире, китай
21:19 22.03.2022 (обновлено: 04:17 23.03.2022)
 
В Китае высоко оценили первое применение российского комплекса "Кинжал"

Китайский портал Sina назвал применение гиперзвуковой ракеты "Кинжал" "пощечиной" НАТО

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Китайские СМИ пишут, что первое применение российского гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" не дало повода скептикам сомневаться в его эффективности, оно стало пощечиной НАТО, продемонстрировало "кинжал, который в любой момент может вонзиться в сердце".
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 19 марта сообщил, что российские вооруженные силы применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного склада украинских силовиков. Телеканал "Звезда" 20 марта сообщил, что комплексами "Кинжал" была уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе Константиновки в Николаевской области.
Китайское издание "Хуанцю шибао" (его англоязычная версия известна, как Global Times) отмечает, что одним из наибольших преимуществ стала проникающая способность ракеты.
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"Склад боеприпасов, который был атакован ракетой "Кинжал" 18 марта, был подземным сооружением, использовавшимся для хранения ядерного оружия в советское время, поэтому крылатые ракеты и обычные бомбы не могли бы его эффективно поразить", - указывается в материале. Издание приходит к выводу о том, что "Кинжал" имеет эффективное проникающее воздействие на железобетонные укрепления.
Издание пишет, что поражение "Кинжалом" целей вблизи территории членов НАТО стало публичной демонстрацией оружия для Запада и явно направлено на сдерживание альянса.
Издание Sina.com отмечает, что если бы ракеты "Кинжал" не поразили важные объекты украинской армии, Киев и НАТО немедленно заявили бы об их низкой эффективности.
"Сейчас западным СМИ нечего сказать, как и альянсу НАТО, который давно ставил под сомнение реальные характеристики "Кинжала". Значит, первый боевой опыт "Кинжала" был успешным, и удар, который на первый взгляд был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО", - пишет издание.
Китайское информационное агентство (КИА) отмечает: "Кинжал" может поразить цель за тысячи километров. Траектория полета ракеты может корректироваться на протяжении всего процесса и является непредсказуемой, затрудняет ее обнаружение и перехват средствами ПВО".
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Агентство приходит к выводу, что новая российская система - это "кинжал, который может вонзиться в сердце в любой момент".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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На Западе оценили возможности российского "Кинжала"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИгорь КонашенковВладимир ПутинНиколаевская областьРоссияКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРакетный комплекс "Кинжал"В миреКитай
 
 
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