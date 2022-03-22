https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779522900.html

На Западе оценили возможности российского "Кинжала"

На Западе оценили возможности российского "Кинжала" - РИА Новости, 22.03.2022

На Западе оценили возможности российского "Кинжала"

Западные СМИ с интересом наблюдают за новейшими вооружениями, которые российская армия использует в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T20:03

2022-03-22T20:03

2022-03-22T20:36

безопасность

россия

сша

владимир путин

джо байден

нато

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Западные СМИ с интересом наблюдают за новейшими вооружениями, которые российская армия использует в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.Первое боевое применение одной из таких разработок — гиперзвукового "Кинжала" — прокомментировал и президент США Джо Байден. Глава Белого дома отметил, что у этой ракеты такая же боеголовка, как и у любой другой, но ее невозможно остановить.Как пишет обозреватель американского портала Military.com Блейк Стилуэлл, в мире наступил век русского супероружия. Подобные передовые технологии Москвы должны обеспокоить Вашингтон, поскольку у Соединенных Штатов нет систем раннего предупреждения, способных обнаружить гиперзвуковые ракеты.Эксперт Том Карако рассказал в интервью The Washington Post, что "Кинжал" сконструирован на основе оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Отличие модернизированной версии заключается в том, что ее можно запустить с истребителя, а не с земли. Обе ракеты способны лететь на низкой траектории и маневрировать. Из-за этого гораздо сложнее выяснить, какую конкретно цель они намерены поразить, уточнил аналитик.По словам обозревателей портала Military Watch, "Кинжал" представляет собой асимметричное средство борьбы с силами НАТО. Он позволяет, не покидая воздушное пространство России, нейтрализовать инфраструктуру, командные центры и аэродромы альянса на самых первых этапах теоретического конфликта, говорится в материале.Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Как уточнили в Министерстве обороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации Украины речи не идет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/bayden-1779443185.html

https://ria.ru/20220319/sklad-1778982374.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

безопасность, россия, сша, владимир путин, джо байден, нато