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На Западе оценили возможности российского "Кинжала" - РИА Новости, 22.03.2022
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На Западе оценили возможности российского "Кинжала"
На Западе оценили возможности российского "Кинжала" - РИА Новости, 22.03.2022
На Западе оценили возможности российского "Кинжала"
Западные СМИ с интересом наблюдают за новейшими вооружениями, которые российская армия использует в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T20:03
2022-03-22T20:36
безопасность
россия
сша
владимир путин
джо байден
нато
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Западные СМИ с интересом наблюдают за новейшими вооружениями, которые российская армия использует в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.Первое боевое применение одной из таких разработок — гиперзвукового "Кинжала" — прокомментировал и президент США Джо Байден. Глава Белого дома отметил, что у этой ракеты такая же боеголовка, как и у любой другой, но ее невозможно остановить.Как пишет обозреватель американского портала Military.com Блейк Стилуэлл, в мире наступил век русского супероружия. Подобные передовые технологии Москвы должны обеспокоить Вашингтон, поскольку у Соединенных Штатов нет систем раннего предупреждения, способных обнаружить гиперзвуковые ракеты.Эксперт Том Карако рассказал в интервью The Washington Post, что "Кинжал" сконструирован на основе оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Отличие модернизированной версии заключается в том, что ее можно запустить с истребителя, а не с земли. Обе ракеты способны лететь на низкой траектории и маневрировать. Из-за этого гораздо сложнее выяснить, какую конкретно цель они намерены поразить, уточнил аналитик.По словам обозревателей портала Military Watch, "Кинжал" представляет собой асимметричное средство борьбы с силами НАТО. Он позволяет, не покидая воздушное пространство России, нейтрализовать инфраструктуру, командные центры и аэродромы альянса на самых первых этапах теоретического конфликта, говорится в материале.Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Как уточнили в Министерстве обороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации Украины речи не идет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/bayden-1779443185.html
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безопасность, россия, сша, владимир путин, джо байден, нато
20:03 22.03.2022 (обновлено: 20:36 22.03.2022)
 
На Западе оценили возможности российского "Кинжала"

Западные СМИ шокированы возможностями российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Западные СМИ с интересом наблюдают за новейшими вооружениями, которые российская армия использует в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Первое боевое применение одной из таких разработок — гиперзвукового "Кинжала" — прокомментировал и президент США Джо Байден. Глава Белого дома отметил, что у этой ракеты такая же боеголовка, как и у любой другой, но ее невозможно остановить.
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 14:06Сказано в эфире
Почти? Что имел в виду Байден, когда оценивал российскую ракету "Кинжал"
Как пишет обозреватель американского портала Military.com Блейк Стилуэлл, в мире наступил век русского супероружия. Подобные передовые технологии Москвы должны обеспокоить Вашингтон, поскольку у Соединенных Штатов нет систем раннего предупреждения, способных обнаружить гиперзвуковые ракеты.
Эксперт Том Карако рассказал в интервью The Washington Post, что "Кинжал" сконструирован на основе оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Отличие модернизированной версии заключается в том, что ее можно запустить с истребителя, а не с земли. Обе ракеты способны лететь на низкой траектории и маневрировать. Из-за этого гораздо сложнее выяснить, какую конкретно цель они намерены поразить, уточнил аналитик.
По словам обозревателей портала Military Watch, "Кинжал" представляет собой асимметричное средство борьбы с силами НАТО. Он позволяет, не покидая воздушное пространство России, нейтрализовать инфраструктуру, командные центры и аэродромы альянса на самых первых этапах теоретического конфликта, говорится в материале.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 10:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ ракетами "Кинжал"
Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.
Как уточнили в Министерстве обороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации Украины речи не идет.
 
БезопасностьРоссияСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТО
 
 
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