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Байден заявил, что российскую ракету "Кинжал" почти невозможно остановить - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779397328.html
Байден заявил, что российскую ракету "Кинжал" почти невозможно остановить
Байден заявил, что российскую ракету "Кинжал" почти невозможно остановить - РИА Новости, 22.03.2022
Байден заявил, что российскую ракету "Кинжал" почти невозможно остановить
Президент США Джо Байден прокомментировал первое боевое применение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", отметив ее неуязвимость. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:43
2022-03-22T11:22
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
донецкая народная республика
министерство обороны сша
сша
россия
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден прокомментировал первое боевое применение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", отметив ее неуязвимость."У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить", — сказал американский лидер на встрече с представителями бизнеса.Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что авиационные ракетные комплексы "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожили подземные защищенные хранилища боевых частей для украинских тактических ракет "Точка-У", которые находились в горной местности в Ивано-Франковской области Украины, а также склады ГСМ в Николаевской области.В Пентагоне заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть утверждения российских военных об использовании "Кинжала". Как предположил высокопоставленный представитель американского военного ведомства, Москва таким образом хочет послать сигнал Украине и Западу и получить дополнительный аргумент на переговорах об урегулировании.У США сейчас нет на вооружении гиперзвуковых боеприпасов. Состоялись несколько испытательных пусков, которые закончились неудачно.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20210901/kinzhal-1748222337.html
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игорь конашенков, донецкая народная республика, министерство обороны сша, сша, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, в мире, джо байден
10:43 22.03.2022 (обновлено: 11:22 22.03.2022)
 
Байден заявил, что российскую ракету "Кинжал" почти невозможно остановить

Президент США Байден заявил, что российскую ракету "Кинжал" почти невозможно остановить

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден прокомментировал первое боевое применение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", отметив ее неуязвимость.
"У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить", — сказал американский лидер на встрече с представителями бизнеса.
Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что авиационные ракетные комплексы "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожили подземные защищенные хранилища боевых частей для украинских тактических ракет "Точка-У", которые находились в горной местности в Ивано-Франковской области Украины, а также склады ГСМ в Николаевской области.
В Пентагоне заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть утверждения российских военных об использовании "Кинжала". Как предположил высокопоставленный представитель американского военного ведомства, Москва таким образом хочет послать сигнал Украине и Западу и получить дополнительный аргумент на переговорах об урегулировании.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИгорь КонашенковДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны СШАСШАРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинВ миреДжо Байден
 
 
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