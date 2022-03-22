https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779397328.html

Байден заявил, что российскую ракету "Кинжал" почти невозможно остановить

Байден заявил, что российскую ракету "Кинжал" почти невозможно остановить - РИА Новости, 22.03.2022

Байден заявил, что российскую ракету "Кинжал" почти невозможно остановить

Президент США Джо Байден прокомментировал первое боевое применение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", отметив ее неуязвимость. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:43

2022-03-22T10:43

2022-03-22T11:22

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игорь конашенков

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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден прокомментировал первое боевое применение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", отметив ее неуязвимость."У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить", — сказал американский лидер на встрече с представителями бизнеса.Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что авиационные ракетные комплексы "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожили подземные защищенные хранилища боевых частей для украинских тактических ракет "Точка-У", которые находились в горной местности в Ивано-Франковской области Украины, а также склады ГСМ в Николаевской области.В Пентагоне заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть утверждения российских военных об использовании "Кинжала". Как предположил высокопоставленный представитель американского военного ведомства, Москва таким образом хочет послать сигнал Украине и Западу и получить дополнительный аргумент на переговорах об урегулировании.У США сейчас нет на вооружении гиперзвуковых боеприпасов. Состоялись несколько испытательных пусков, которые закончились неудачно.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20210901/kinzhal-1748222337.html

https://ria.ru/20211221/istrebiteli-1764717831.html

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Ольга Маркова

игорь конашенков, донецкая народная республика, министерство обороны сша, сша, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, в мире, джо байден