https://ria.ru/20220322/kgb-1779518567.html

В Белоруссии заявили о ликвидации резидентуры Украины

В Белоруссии заявили о ликвидации резидентуры Украины - РИА Новости, 22.03.2022

В Белоруссии заявили о ликвидации резидентуры Украины

Белорусский Комитет госбезопасности ликвидировал резидентуру Украины, действовавшую в республике под дипломатическим прикрытием. Об этом заявил замглавы... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T19:31

2022-03-22T19:31

2022-03-22T21:06

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МИНСК, 22 мар — РИА Новости. Белорусский Комитет госбезопасности ликвидировал резидентуру Украины, действовавшую в республике под дипломатическим прикрытием. Об этом заявил замглавы следственного управления КГБ Константин Бычек, его цитирует агентство Sputnik Беларусь.По его словам, некоторые украинские дипломаты могли заниматься шпионажем (статья 358 УК Белоруссии). Но, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, у них есть иммунитет от уголовной юрисдикции государства пребывания. В этой ситуации КГБ принял исчерпывающие меры "по сковыванию разведдеятельности противника", отметил Бычек.Он рассказал, что в последние годы комитет фиксировал активную разведдеятельность со стороны украинского посольства, а также консульства в Бресте."При общей численности дипломатической миссии Украины чуть более чем два десятка человек не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины", — сказал Бычек.Как считает замглавы следственного управления КГБ, это беспрецедентно даже "для дипмиссий крупных государств". Кроме того, это говорит о том, что Украина выбрала курс "на агрессивную разведывательную деятельность" против Белоруссии.Как уточнил Бычек, "сотрудники посольства осуществляли агентурную разведку", пытались создать разветвленную сеть информаторов из белорусских граждан и лично собирали разведывательную информацию, в том числе о военных объектах в республике.По его словам, меры, которые КГБ предпринимал для пресечения этих действий, должны были стать "сигналом для украинских спецслужб", но "не остановили враждебной деятельности".Бычек отметил, что восемь из 19 дипломатов украинского посольства — кадровые сотрудники национальных спецслужб. По данным КГБ, это советник Юрий Пасик, первый секретарь Сергей Винник, первый секретарь Виталий Онофрийчук, первый секретарь Роман Степанов, консул, первый секретарь Илья Звенигородский, военный атташе Александр Болюта, помощник военного атташе Сергей Кацуба, официальный представитель ГПС Украины при посольстве Дмитрий Шмелев.Ранее комитет также обратил внимание на первого секретаря украинской дипмиссии Антона Тимофеева. В посольстве он отвечал за межрегиональное и трансграничное сотрудничество, расширение экономических связей между регионами Украины и Белоруссии, энергетику. Это позволяло ему регулярно посещать областные центры, контактировать с властями, представителями бизнес- и диаспоральных кругов и другими людьми, которых можно использовать в качестве источников информации.КГБ пришел к выводу, что деятельность дипломата не соответствует его статусу и направлена "на дискредитацию политики руководства" Белоруссии.В июне пребывание дипломата в республике признали нежелательным, о его деятельности сообщили украинскому послу Игорю Кизиму. Самому Тимофееву предоставили возможность "без дипломатического скандала" покинуть республику.

https://ria.ru/20220322/ukraina-1779423695.html

https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779450583.html

https://ria.ru/20220317/terakt-1778686528.html

https://ria.ru/20220317/arestovich-1778718609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, украина, в мире, кгб белоруссии, министерство обороны украины