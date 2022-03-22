https://ria.ru/20220322/katastrofa-1779472143.html

Выживших при крушении Boeing 737 на юге Китая не обнаружили

Выживших при крушении Boeing 737 на юге Китая не обнаружили - РИА Новости, 22.03.2022

Выживших при крушении Boeing 737 на юге Китая не обнаружили

Спасатели пока не обнаружили выживших на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая, заявил представитель управления гражданской авиации КНР... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:09

2022-03-22T16:09

2022-03-22T16:56

в мире

китай

boeing 737

china eastern airlines

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ПЕКИН, 22 мар — РИА Новости. Спасатели пока не обнаружили выживших на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая, заявил представитель управления гражданской авиации КНР Чжу Тао."На борту было 123 пассажира — иностранных граждан среди них не было — и девять членов экипажа (три пилота, пять бортпроводников, один сотрудник службы безопасности)", — сказал он на пресс-конференции.Лайнер, выполнявший рейс MU5735, вылетел из аэропорта Чаншуй в Куньмине, провинция Юньнань, в 13:16 по местному времени (8:16 мск). В 14:17 (9:17 мск) он вошел в диспетчерскую зону Гуанчжоу, сохраняя крейсерскую высоту 8,9 километра. В 14:20 диспетчер заметил, что высота самолета резко снизилась — он тут же несколько раз попытался вызвать экипаж, но ответа не получил. В 14:23 радиолокационный сигнал борта пропал.По сведениям управления, до крушения Boeing 737 выполнил 8986 вылетов, а общая продолжительность полетов достигла 18 239 часов.Накануне самолет авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин — Гуанчжоу, потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Начался лесной пожар, через некоторое время его потушили. Поисково-спасательная операция продолжается, однако горная местность серьезно затрудняет работы. Останки жертв пока не обнаружены. Также не удалось найти "черный ящик". Возможные причины крушения лайнера, использовавшегося с 2015 года, пока не называются.

https://ria.ru/20220321/soboleznovaniya-1779330663.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, boeing 737, china eastern airlines