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Выживших при крушении Boeing 737 на юге Китая не обнаружили - РИА Новости, 22.03.2022
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Выживших при крушении Boeing 737 на юге Китая не обнаружили
Выживших при крушении Boeing 737 на юге Китая не обнаружили - РИА Новости, 22.03.2022
Выживших при крушении Boeing 737 на юге Китая не обнаружили
Спасатели пока не обнаружили выживших на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая, заявил представитель управления гражданской авиации КНР... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:09
2022-03-22T16:56
в мире
китай
boeing 737
china eastern airlines
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ПЕКИН, 22 мар — РИА Новости. Спасатели пока не обнаружили выживших на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая, заявил представитель управления гражданской авиации КНР Чжу Тао."На борту было 123 пассажира — иностранных граждан среди них не было — и девять членов экипажа (три пилота, пять бортпроводников, один сотрудник службы безопасности)", — сказал он на пресс-конференции.Лайнер, выполнявший рейс MU5735, вылетел из аэропорта Чаншуй в Куньмине, провинция Юньнань, в 13:16 по местному времени (8:16 мск). В 14:17 (9:17 мск) он вошел в диспетчерскую зону Гуанчжоу, сохраняя крейсерскую высоту 8,9 километра. В 14:20 диспетчер заметил, что высота самолета резко снизилась — он тут же несколько раз попытался вызвать экипаж, но ответа не получил. В 14:23 радиолокационный сигнал борта пропал.По сведениям управления, до крушения Boeing 737 выполнил 8986 вылетов, а общая продолжительность полетов достигла 18 239 часов.Накануне самолет авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин — Гуанчжоу, потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Начался лесной пожар, через некоторое время его потушили. Поисково-спасательная операция продолжается, однако горная местность серьезно затрудняет работы. Останки жертв пока не обнаружены. Также не удалось найти "черный ящик". Возможные причины крушения лайнера, использовавшегося с 2015 года, пока не называются.
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в мире, китай, boeing 737, china eastern airlines
16:09 22.03.2022 (обновлено: 16:56 22.03.2022)
 
Выживших при крушении Boeing 737 на юге Китая не обнаружили

Выживших при крушении Boeing 737 на юге Китая пока не обнаружили

© REUTERS / China DailyОбломки самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines
Обломки самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / China Daily
Обломки самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 мар — РИА Новости. Спасатели пока не обнаружили выживших на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая, заявил представитель управления гражданской авиации КНР Чжу Тао.
"На борту было 123 пассажира — иностранных граждан среди них не было — и девять членов экипажа (три пилота, пять бортпроводников, один сотрудник службы безопасности)", — сказал он на пресс-конференции.
Лайнер, выполнявший рейс MU5735, вылетел из аэропорта Чаншуй в Куньмине, провинция Юньнань, в 13:16 по местному времени (8:16 мск). В 14:17 (9:17 мск) он вошел в диспетчерскую зону Гуанчжоу, сохраняя крейсерскую высоту 8,9 километра. В 14:20 диспетчер заметил, что высота самолета резко снизилась — он тут же несколько раз попытался вызвать экипаж, но ответа не получил. В 14:23 радиолокационный сигнал борта пропал.

По сведениям управления, до крушения Boeing 737 выполнил 8986 вылетов, а общая продолжительность полетов достигла 18 239 часов.
Поисковые работы на месте крушения Boeing 737 в Китае
© AFP 2022 / STR

На месте происшествия спасатели нашли обломки разбившегося самолета, однако ни выживших, ни тел погибших пока не обнаружили.

Обломки самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines в уезде Тэн городского округа Учжоу
1 из 11

На месте происшествия спасатели нашли обломки разбившегося самолета, однако ни выживших, ни тел погибших пока не обнаружили.

© AFP 2022 / STR
© REUTERS / China Daily

Boeing потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар.

Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
2 из 11

Boeing потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар.

© REUTERS / China Daily
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. По данным местных властей, иностранцев, включая россиян, на борту не было.

Люди на въезде в деревню Лу рядом с местом крушения самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines. 22 марта 2022 года
3 из 11

Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. По данным местных властей, иностранцев, включая россиян, на борту не было.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© AFP 2022 / ESN / China Fire

Согласно данным на сайте flightradar24, самолет летел на крейсерской высоте примерно в 8,9 километра, когда вдруг резко начал терять высоту и скорость.

Место крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines в уезде Тэн городского округа Учжоу
4 из 11

Согласно данным на сайте flightradar24, самолет летел на крейсерской высоте примерно в 8,9 километра, когда вдруг резко начал терять высоту и скорость.

© AFP 2022 / ESN / China Fire
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Родственники пассажиров с потерпевшего крушение рейса MU5735 ждут известий в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь.

Родственники пассажиров самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines, потерпевшего крушение, в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь, Китай. 21 марта 2022
5 из 11

Родственники пассажиров с потерпевшего крушение рейса MU5735 ждут известий в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Крушение пассажирского Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за более чем 11 лет.

Родственники пассажиров самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines, потерпевшего крушение, в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь, Китай. 21 марта 2022
6 из 11

Крушение пассажирского Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за более чем 11 лет.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

На место катастрофы было направлено 450 пожарных. Им удалось потушить лесной пожар, вызванный крушением Boeing.

Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
7 из 11

На место катастрофы было направлено 450 пожарных. Им удалось потушить лесной пожар, вызванный крушением Boeing.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© AFP 2022 / STR

Ни власти, ни авиакомпания пока не обнародуют никаких версий причины катастрофы. Эксперты считают, что самолет мог упасть из-за отказа двигателей на крейсерской высоте.

Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
8 из 11

Ни власти, ни авиакомпания пока не обнародуют никаких версий причины катастрофы. Эксперты считают, что самолет мог упасть из-за отказа двигателей на крейсерской высоте.

© AFP 2022 / STR
© REUTERS / China Daily

Обломки самолета Boeing 737 на месте крушения.

Обломки самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines
9 из 11

Обломки самолета Boeing 737 на месте крушения.

© REUTERS / China Daily
© AFP 2022 / STR

Управление гражданской авиации США сообщило о готовности помочь Китаю в расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 737.

Спасатели отдыхают после поисков на месте авиакатастрофы самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines в городе Учжоу, Китай
10 из 11

Управление гражданской авиации США сообщило о готовности помочь Китаю в расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 737.

© AFP 2022 / STR
© REUTERS / Tingshu Wang

На месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров. Гористая местность создает большие трудности для поисковой работы.

Обломки самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines на экране телевизора в ресторане в Пекине, Китай
11 из 11

На месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров. Гористая местность создает большие трудности для поисковой работы.

© REUTERS / Tingshu Wang
1 из 11

На месте происшествия спасатели нашли обломки разбившегося самолета, однако ни выживших, ни тел погибших пока не обнаружили.

© AFP 2022 / STR
2 из 11

Boeing потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар.

© REUTERS / China Daily
3 из 11

Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. По данным местных властей, иностранцев, включая россиян, на борту не было.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
4 из 11

Согласно данным на сайте flightradar24, самолет летел на крейсерской высоте примерно в 8,9 километра, когда вдруг резко начал терять высоту и скорость.

© AFP 2022 / ESN / China Fire
5 из 11

Родственники пассажиров с потерпевшего крушение рейса MU5735 ждут известий в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
6 из 11

Крушение пассажирского Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за более чем 11 лет.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
7 из 11

На место катастрофы было направлено 450 пожарных. Им удалось потушить лесной пожар, вызванный крушением Boeing.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
8 из 11

Ни власти, ни авиакомпания пока не обнародуют никаких версий причины катастрофы. Эксперты считают, что самолет мог упасть из-за отказа двигателей на крейсерской высоте.

© AFP 2022 / STR
9 из 11

Обломки самолета Boeing 737 на месте крушения.

© REUTERS / China Daily
10 из 11

Управление гражданской авиации США сообщило о готовности помочь Китаю в расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 737.

© AFP 2022 / STR
11 из 11

На месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров. Гористая местность создает большие трудности для поисковой работы.

© REUTERS / Tingshu Wang
Накануне самолет авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин — Гуанчжоу, потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Начался лесной пожар, через некоторое время его потушили. Поисково-спасательная операция продолжается, однако горная местность серьезно затрудняет работы. Останки жертв пока не обнаружены. Также не удалось найти "черный ящик".
Возможные причины крушения лайнера, использовавшегося с 2015 года, пока не называются.
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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