https://ria.ru/20220322/izrail-1779382289.html

Израиль продлил масочный режим до 15 апреля

Израиль продлил масочный режим до 15 апреля - РИА Новости, 22.03.2022

Израиль продлил масочный режим до 15 апреля

Израиль снял большинство ограничений, связанных с коронавирусом, кроме масочного режима, который останется до 15 апреля, и эксперты выяснили, на каких условиях... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:22

2022-03-22T13:22

2022-03-22T13:23

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Израиль снял большинство ограничений, связанных с коронавирусом, кроме масочного режима, который останется до 15 апреля, и эксперты выяснили, на каких условиях российские туристы теперь могут въезжать в страну, сообщает АТОР.Местным гражданам и иностранцам больше не нужен "зеленый паспорт" для заселения в отели, посещения ресторанов, магазинов и других общественных мест. Такой документ потребуется только на мероприятиях "с повышенным риском", например, на торжествах или вечеринках с большим количеством гостей.В министерстве туризма Израиля напомнили, что с 1 марта Израиль полностью открылся для иностранных отдыхающих вне зависимости от статуса их вакцинации. Для поездки россияне должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус не старше 72 часов и заполнить за 48 часов до вылета декларацию.По прибытии туристов ждет еще один анализ ПЦР. Тест платный: от 80 шекелей при оплате заранее до 115 шекелей при оплате наличными в аэропорту. В ожидании результата теста все туристы должны отправиться на 24-часовой карантин.Россия официально не возобновила регулярное авиасообщение с Израилем. Из Москвы в Тель-Авив в формате грузопассажирских рейсов перелеты выполняет израильская авиакомпания ELAl. На ближайшие даты мест в эконом-классе нет. Путешествие в бизнес-классе обойдется от 1112 евро на одного пассажира в одну сторону.Добраться до Тель-Авива при отправлении из Москвы можно с пересадкой в Ростове-на-Дону (но сейчас аэропорт этого города закрыт): билет с вылетом 28 марта по маршруту Москва - Ростов-на-Дону - Тель-Авив стоит от 36 425 рублей в одну сторону. Также есть варианты перелетов через Стамбул (от 166 тысяч рублей), Минск (от 45 тысяч рублей) и Дубай (от 65 тысяч рублей).

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/chernogoriya-1779424248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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