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Израиль продлил масочный режим до 15 апреля - РИА Новости, 22.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220322/izrail-1779382289.html
Израиль продлил масочный режим до 15 апреля
Израиль продлил масочный режим до 15 апреля - РИА Новости, 22.03.2022
Израиль продлил масочный режим до 15 апреля
Израиль снял большинство ограничений, связанных с коронавирусом, кроме масочного режима, который останется до 15 апреля, и эксперты выяснили, на каких условиях... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:22
2022-03-22T13:23
туризм
туризм
новости - туризм
россия
израиль
стамбул
министерство туризма израиля
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Израиль снял большинство ограничений, связанных с коронавирусом, кроме масочного режима, который останется до 15 апреля, и эксперты выяснили, на каких условиях российские туристы теперь могут въезжать в страну, сообщает АТОР.Местным гражданам и иностранцам больше не нужен "зеленый паспорт" для заселения в отели, посещения ресторанов, магазинов и других общественных мест. Такой документ потребуется только на мероприятиях "с повышенным риском", например, на торжествах или вечеринках с большим количеством гостей.В министерстве туризма Израиля напомнили, что с 1 марта Израиль полностью открылся для иностранных отдыхающих вне зависимости от статуса их вакцинации. Для поездки россияне должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус не старше 72 часов и заполнить за 48 часов до вылета декларацию.По прибытии туристов ждет еще один анализ ПЦР. Тест платный: от 80 шекелей при оплате заранее до 115 шекелей при оплате наличными в аэропорту. В ожидании результата теста все туристы должны отправиться на 24-часовой карантин.Россия официально не возобновила регулярное авиасообщение с Израилем. Из Москвы в Тель-Авив в формате грузопассажирских рейсов перелеты выполняет израильская авиакомпания ELAl. На ближайшие даты мест в эконом-классе нет. Путешествие в бизнес-классе обойдется от 1112 евро на одного пассажира в одну сторону.Добраться до Тель-Авива при отправлении из Москвы можно с пересадкой в Ростове-на-Дону (но сейчас аэропорт этого города закрыт): билет с вылетом 28 марта по маршруту Москва - Ростов-на-Дону - Тель-Авив стоит от 36 425 рублей в одну сторону. Также есть варианты перелетов через Стамбул (от 166 тысяч рублей), Минск (от 45 тысяч рублей) и Дубай (от 65 тысяч рублей).
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/chernogoriya-1779424248.html
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туризм, новости - туризм, россия, израиль, стамбул, министерство туризма израиля, коронавирус covid-19, минск, дубай, ростов-на-дону, тель-авив, отдых на море
13:22 22.03.2022 (обновлено: 13:23 22.03.2022)
 
Израиль продлил масочный режим до 15 апреля

Эксперты оценили эффект отмены почти всех коронавирусных ограничений в Израиле для туризма

© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dana FriedlanderСерфинг в Тель-Авиве
Серфинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dana Friedlander
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Израиль снял большинство ограничений, связанных с коронавирусом, кроме масочного режима, который останется до 15 апреля, и эксперты выяснили, на каких условиях российские туристы теперь могут въезжать в страну, сообщает АТОР.
Местным гражданам и иностранцам больше не нужен "зеленый паспорт" для заселения в отели, посещения ресторанов, магазинов и других общественных мест. Такой документ потребуется только на мероприятиях "с повышенным риском", например, на торжествах или вечеринках с большим количеством гостей.
В министерстве туризма Израиля напомнили, что с 1 марта Израиль полностью открылся для иностранных отдыхающих вне зависимости от статуса их вакцинации. Для поездки россияне должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус не старше 72 часов и заполнить за 48 часов до вылета декларацию.
По прибытии туристов ждет еще один анализ ПЦР. Тест платный: от 80 шекелей при оплате заранее до 115 шекелей при оплате наличными в аэропорту. В ожидании результата теста все туристы должны отправиться на 24-часовой карантин.
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Россия официально не возобновила регулярное авиасообщение с Израилем. Из Москвы в Тель-Авив в формате грузопассажирских рейсов перелеты выполняет израильская авиакомпания ELAl. На ближайшие даты мест в эконом-классе нет. Путешествие в бизнес-классе обойдется от 1112 евро на одного пассажира в одну сторону.
Добраться до Тель-Авива при отправлении из Москвы можно с пересадкой в Ростове-на-Дону (но сейчас аэропорт этого города закрыт): билет с вылетом 28 марта по маршруту Москва - Ростов-на-Дону - Тель-Авив стоит от 36 425 рублей в одну сторону. Также есть варианты перелетов через Стамбул (от 166 тысяч рублей), Минск (от 45 тысяч рублей) и Дубай (от 65 тысяч рублей).
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