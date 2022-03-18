https://ria.ru/20220318/avia-1778778686.html
Ограничения в аэропортах юга и центральной России продлили до 26 марта
Ограничения в аэропортах юга и центральной России продлили до 26 марта - РИА Новости, 18.03.2022
Ограничения в аэропортах юга и центральной России продлили до 26 марта
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 26 марта, сообщает Росавиация. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:06
2022-03-18T09:06
2022-03-18T09:11
безопасность
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
туризм
здоровье - общество
элиста
россия
курск
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 26 марта, сообщает Росавиация."До 26 марта 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России", - говорится в сообщении.Как уточняется, полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/mintrans-1778599927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, здоровье - общество, элиста, россия, курск, ситуация в днр и лнр, новости - туризм
09:06 18.03.2022 (обновлено: 09:11 18.03.2022)
Ограничения в аэропортах юга и центральной России продлили до 26 марта
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной России продлили до 26 марта
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 26 марта, сообщает
Росавиация.
"До 26 марта 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России", - говорится в сообщении.
Как уточняется, полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.
Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.