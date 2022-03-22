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В РАЭК спрогнозировали вторую волну отъезда IT-специалистов из России - РИА Новости, 22.03.2022
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В РАЭК спрогнозировали вторую волну отъезда IT-специалистов из России
В РАЭК спрогнозировали вторую волну отъезда IT-специалистов из России - РИА Новости, 22.03.2022
В РАЭК спрогнозировали вторую волну отъезда IT-специалистов из России
Вторая волна отъезда IT-специалистов из России состоится в апреле — страну покинут от 70 до 100 тысяч представителей отрасли, полагает глава Российской... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:57
2022-03-22T20:31
технологии
россия
российская ассоциация электронных коммуникаций
госдума рф
общество
сергей плуготаренко
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вторая волна отъезда IT-специалистов из России состоится в апреле — страну покинут от 70 до 100 тысяч представителей отрасли, полагает глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко."Первая волна — 50-70 тысяч человек — уже уехали", — сказал Плуготаренко на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям. По его словам, вторую волну сдерживают в том числе дорогие билеты из России, выросшие цены на жилье за границей, а также сложности с денежными переводами за рубеж."Но вторая волна точно будет — по нашему прогнозу, от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут. Только айтишники", — считает он. Плуготаренко отметил, что РАЭК готова предложить ряд мер, которые поспособствуют сокращению оттока специалистов: создание IT-профсоюза, специальные мероприятия, где IT-специалисты смогут обсудить проблемы отрасли, проведение информационной кампании среди IT-общественности."Возникла идея предложить тем, кто хочет уехать: сделайте релокацию в ряд стран, с которыми у нас есть соглашения. Например, это Армения, Казахстан, Китай. Давайте подумаем об этом, договоримся с ними, предложим правильные и понятные правила релокации при соблюдении связей с родиной", — добавил Плуготаренко.Он также сказал, что необходимо становиться международными игроками. Сейчас IT-компании не будут сильными, если замкнуться на российском рынке, нужно думать о международном рынке, в том числе на Востоке.
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технологии, россия, российская ассоциация электронных коммуникаций, госдума рф, общество, сергей плуготаренко
14:57 22.03.2022 (обновлено: 20:31 22.03.2022)
 
В РАЭК спрогнозировали вторую волну отъезда IT-специалистов из России

Глава РАЭК Плуготаренко спрогнозировал отъезд от 70 до ста тысяч IT-специалистов в апреле

© Depositphotos / spaxiaxСоздание сайта
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Depositphotos / spaxiax
Создание сайта
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вторая волна отъезда IT-специалистов из России состоится в апреле — страну покинут от 70 до 100 тысяч представителей отрасли, полагает глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.
"Первая волна — 50-70 тысяч человек — уже уехали", — сказал Плуготаренко на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям. По его словам, вторую волну сдерживают в том числе дорогие билеты из России, выросшие цены на жилье за границей, а также сложности с денежными переводами за рубеж.
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"Но вторая волна точно будет — по нашему прогнозу, от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут. Только айтишники", — считает он. Плуготаренко отметил, что РАЭК готова предложить ряд мер, которые поспособствуют сокращению оттока специалистов: создание IT-профсоюза, специальные мероприятия, где IT-специалисты смогут обсудить проблемы отрасли, проведение информационной кампании среди IT-общественности.
"Возникла идея предложить тем, кто хочет уехать: сделайте релокацию в ряд стран, с которыми у нас есть соглашения. Например, это Армения, Казахстан, Китай. Давайте подумаем об этом, договоримся с ними, предложим правильные и понятные правила релокации при соблюдении связей с родиной", — добавил Плуготаренко.
Он также сказал, что необходимо становиться международными игроками. Сейчас IT-компании не будут сильными, если замкнуться на российском рынке, нужно думать о международном рынке, в том числе на Востоке.
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ТехнологииРоссияРоссийская ассоциация электронных коммуникацийГосдума РФОбществоСергей Плуготаренко
 
 
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