https://ria.ru/20220322/it-spetsialisty-1779454595.html

В РАЭК спрогнозировали вторую волну отъезда IT-специалистов из России

В РАЭК спрогнозировали вторую волну отъезда IT-специалистов из России - РИА Новости, 22.03.2022

В РАЭК спрогнозировали вторую волну отъезда IT-специалистов из России

Вторая волна отъезда IT-специалистов из России состоится в апреле — страну покинут от 70 до 100 тысяч представителей отрасли, полагает глава Российской... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:57

2022-03-22T14:57

2022-03-22T20:31

технологии

россия

российская ассоциация электронных коммуникаций

госдума рф

общество

сергей плуготаренко

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вторая волна отъезда IT-специалистов из России состоится в апреле — страну покинут от 70 до 100 тысяч представителей отрасли, полагает глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко."Первая волна — 50-70 тысяч человек — уже уехали", — сказал Плуготаренко на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям. По его словам, вторую волну сдерживают в том числе дорогие билеты из России, выросшие цены на жилье за границей, а также сложности с денежными переводами за рубеж."Но вторая волна точно будет — по нашему прогнозу, от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут. Только айтишники", — считает он. Плуготаренко отметил, что РАЭК готова предложить ряд мер, которые поспособствуют сокращению оттока специалистов: создание IT-профсоюза, специальные мероприятия, где IT-специалисты смогут обсудить проблемы отрасли, проведение информационной кампании среди IT-общественности."Возникла идея предложить тем, кто хочет уехать: сделайте релокацию в ряд стран, с которыми у нас есть соглашения. Например, это Армения, Казахстан, Китай. Давайте подумаем об этом, договоримся с ними, предложим правильные и понятные правила релокации при соблюдении связей с родиной", — добавил Плуготаренко.Он также сказал, что необходимо становиться международными игроками. Сейчас IT-компании не будут сильными, если замкнуться на российском рынке, нужно думать о международном рынке, в том числе на Востоке.

https://ria.ru/20220322/aytishniki-1779408042.html

https://ria.ru/20220322/spetsialisty-1779437906.html

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Владимир Лаврентьев

технологии, россия, российская ассоциация электронных коммуникаций, госдума рф, общество, сергей плуготаренко