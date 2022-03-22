https://ria.ru/20220322/gumpomosch-1779533306.html

Россия доставила на Украину 4345 тонн гумпомощи с начала спецоперации

Россия доставила на Украину 4345 тонн гумпомощи с начала спецоперации - РИА Новости, 22.03.2022

Россия доставила на Украину 4345 тонн гумпомощи с начала спецоперации

Россия доставила на Украину уже 4345 тонн гуманитарных грузов, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T21:46

2022-03-22T21:46

2022-03-22T21:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

луганская народная республика

николаевская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже 4345 тонн гуманитарных грузов, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Всего Российской Федерацией на Украину доставлено уже 4345 тонн гуманитарных грузов, проведены 539 гуманитарных акций", - сказал генерал.Он уточнил, что за истекшие сутки проведены 26 гуманитарных акций – в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, в ходе которых мирному населению переданы 180 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов.Во вторник проводятся 35 гуманитарных акций в Киевской, Черниговской, Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, в рамках которых населению передаются 299 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

https://ria.ru/20220322/neonatsisty-1779532186.html

россия

луганская народная республика

николаевская область

донецкая народная республика

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Петр Попадюк

в мире, россия, луганская народная республика, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр