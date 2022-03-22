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КБР готовит к отправке гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/gumpomosch-1779500085.html
КБР готовит к отправке гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
КБР готовит к отправке гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 22.03.2022
КБР готовит к отправке гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Кабардино-Балкария готовит к отправке очередной, четвертый груз гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР и жителей освобожденных территорий Украины,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:42
2022-03-22T17:42
обострение ситуации в днр и лнр
ростов-на-дону
луганская народная республика
в мире
донецкая народная республика
кабардино-балкарская республика (кбр)
украина
россия
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НАЛЬЧИК, 22 мар – РИА Новости. Кабардино-Балкария готовит к отправке очередной, четвертый груз гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР и жителей освобожденных территорий Украины, сообщает правительство региона.Ранее республика отправила в Ростов-на-Дону 140 тонн гуманитарного груза с продуктовыми наборами и предметами первой необходимости для беженцев из ДНР и ЛНР. В регионе создан оперативный штаб для организации размещения беженцев, Кабардино-Балкария готова принять 800 человек, которые будут размещены в пяти санаториях."На сегодняшний день собрано еще более 44 тонн груза, отправка которого планируется в ближайшее время", - говорится в сообщении.Гуманитарный груз сформирован из продуктов питания (овощные консервы, мука, крупа, сахар, макаронные и кондитерские изделия, картофель, соки, яблоки, минеральная вода и безалкогольные напитки), теплых вещей и предметов первой необходимости.Отмечается, что в сборе гуманитарной помощи участвуют предприниматели республики, представители министерств и ведомств, органов местного самоуправления, общественных и партийных организаций, волонтеры и неравнодушные жители региона.
https://ria.ru/20220322/melitopol-1779371676.html
ростов-на-дону
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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ростов-на-дону, луганская народная республика, в мире, донецкая народная республика, кабардино-балкарская республика (кбр), украина, россия
17:42 22.03.2022
 
КБР готовит к отправке гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

Кабардино-Балкария готовит к отправке груз гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Гуманитарная помощь
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НАЛЬЧИК, 22 мар – РИА Новости. Кабардино-Балкария готовит к отправке очередной, четвертый груз гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР и жителей освобожденных территорий Украины, сообщает правительство региона.
Ранее республика отправила в Ростов-на-Дону 140 тонн гуманитарного груза с продуктовыми наборами и предметами первой необходимости для беженцев из ДНР и ЛНР. В регионе создан оперативный штаб для организации размещения беженцев, Кабардино-Балкария готова принять 800 человек, которые будут размещены в пяти санаториях.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Инфографика
Посмотреть
"На сегодняшний день собрано еще более 44 тонн груза, отправка которого планируется в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Гуманитарный груз сформирован из продуктов питания (овощные консервы, мука, крупа, сахар, макаронные и кондитерские изделия, картофель, соки, яблоки, минеральная вода и безалкогольные напитки), теплых вещей и предметов первой необходимости.
Отмечается, что в сборе гуманитарной помощи участвуют предприниматели республики, представители министерств и ведомств, органов местного самоуправления, общественных и партийных организаций, волонтеры и неравнодушные жители региона.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 05:37
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Мелитополь
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРостов-на-ДонуЛуганская Народная РеспубликаВ миреДонецкая Народная РеспубликаКабардино-Балкарская Республика (КБР)УкраинаРоссия
 
 
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