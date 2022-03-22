https://ria.ru/20220322/gumpomosch-1779500085.html

КБР готовит к отправке гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

КБР готовит к отправке гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 22.03.2022

КБР готовит к отправке гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

Кабардино-Балкария готовит к отправке очередной, четвертый груз гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР и жителей освобожденных территорий Украины,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:42

2022-03-22T17:42

2022-03-22T17:42

обострение ситуации в днр и лнр

ростов-на-дону

луганская народная республика

в мире

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НАЛЬЧИК, 22 мар – РИА Новости. Кабардино-Балкария готовит к отправке очередной, четвертый груз гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР и жителей освобожденных территорий Украины, сообщает правительство региона.Ранее республика отправила в Ростов-на-Дону 140 тонн гуманитарного груза с продуктовыми наборами и предметами первой необходимости для беженцев из ДНР и ЛНР. В регионе создан оперативный штаб для организации размещения беженцев, Кабардино-Балкария готова принять 800 человек, которые будут размещены в пяти санаториях."На сегодняшний день собрано еще более 44 тонн груза, отправка которого планируется в ближайшее время", - говорится в сообщении.Гуманитарный груз сформирован из продуктов питания (овощные консервы, мука, крупа, сахар, макаронные и кондитерские изделия, картофель, соки, яблоки, минеральная вода и безалкогольные напитки), теплых вещей и предметов первой необходимости.Отмечается, что в сборе гуманитарной помощи участвуют предприниматели республики, представители министерств и ведомств, органов местного самоуправления, общественных и партийных организаций, волонтеры и неравнодушные жители региона.

https://ria.ru/20220322/melitopol-1779371676.html

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Ольга Маркова

ростов-на-дону, луганская народная республика, в мире, донецкая народная республика, кабардино-балкарская республика (кбр), украина, россия