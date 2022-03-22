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Росгвардия доставила в Харьковскую область более 80 тонн гумпомощи
Росгвардия доставила в Харьковскую область более 80 тонн гумпомощи - РИА Новости, 22.03.2022
Росгвардия доставила в Харьковскую область более 80 тонн гумпомощи
Росгвардия доставила в Харьковскую область Украины более 80 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:13
2022-03-22T09:13
2022-03-22T09:13
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омон россии
в мире
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Росгвардия доставила в Харьковскую область Украины более 80 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства."Росгвардия доставила более 80 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области", - говорится в сообщении.Военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии совместно с сотрудниками МЧС прибыли в город Купянск Харьковской области. "Росгвардейцы раздали жителям продовольственные наборы с продуктами первой необходимости. Это крупы, макароны, сахар, консервы, чай, сгущенка, масло", - отметили в ведомстве.Уточняется, что безопасность гуманитарной акции обеспечивали бойцы ОМОН и СОБР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омон россии, в мире, украина
Росгвардия доставила в Харьковскую область более 80 тонн гумпомощи
Росгвардия доставила в Харьковскую область Украины более 80 тонн гуманитарной помощи