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Росгвардия доставила в Харьковскую область более 80 тонн гумпомощи

Росгвардия доставила в Харьковскую область более 80 тонн гумпомощи - РИА Новости, 22.03.2022

Росгвардия доставила в Харьковскую область более 80 тонн гумпомощи

Росгвардия доставила в Харьковскую область Украины более 80 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:13

2022-03-22T09:13

2022-03-22T09:13

обострение ситуации в днр и лнр

харьковская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Росгвардия доставила в Харьковскую область Украины более 80 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства."Росгвардия доставила более 80 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области", - говорится в сообщении.Военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии совместно с сотрудниками МЧС прибыли в город Купянск Харьковской области. "Росгвардейцы раздали жителям продовольственные наборы с продуктами первой необходимости. Это крупы, макароны, сахар, консервы, чай, сгущенка, масло", - отметили в ведомстве.Уточняется, что безопасность гуманитарной акции обеспечивали бойцы ОМОН и СОБР.

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омон россии, в мире, украина