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Росгвардия доставила в Харьковскую область более 80 тонн гумпомощи - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/gumpomosch-1779381838.html
Росгвардия доставила в Харьковскую область более 80 тонн гумпомощи
Росгвардия доставила в Харьковскую область более 80 тонн гумпомощи - РИА Новости, 22.03.2022
Росгвардия доставила в Харьковскую область более 80 тонн гумпомощи
Росгвардия доставила в Харьковскую область Украины более 80 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:13
2022-03-22T09:13
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омон россии
в мире
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Росгвардия доставила в Харьковскую область Украины более 80 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства."Росгвардия доставила более 80 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области", - говорится в сообщении.Военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии совместно с сотрудниками МЧС прибыли в город Купянск Харьковской области. "Росгвардейцы раздали жителям продовольственные наборы с продуктами первой необходимости. Это крупы, макароны, сахар, консервы, чай, сгущенка, масло", - отметили в ведомстве.Уточняется, что безопасность гуманитарной акции обеспечивали бойцы ОМОН и СОБР.
харьковская область
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харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омон россии, в мире, украина
09:13 22.03.2022
 
Росгвардия доставила в Харьковскую область более 80 тонн гумпомощи

Росгвардия доставила в Харьковскую область Украины более 80 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь, доставленная из России
Гуманитарная помощь, доставленная из России - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Гуманитарная помощь, доставленная из России
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Росгвардия доставила в Харьковскую область Украины более 80 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Росгвардия доставила более 80 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии совместно с сотрудниками МЧС прибыли в город Купянск Харьковской области. "Росгвардейцы раздали жителям продовольственные наборы с продуктами первой необходимости. Это крупы, макароны, сахар, консервы, чай, сгущенка, масло", - отметили в ведомстве.
Уточняется, что безопасность гуманитарной акции обеспечивали бойцы ОМОН и СОБР.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХарьковская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОМОН РоссииВ миреУкраина
 
 
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