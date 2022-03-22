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В Грузии снимают почти все антиковидные ограничения - РИА Новости, 22.03.2022
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Туризм
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В Грузии снимают почти все антиковидные ограничения
В Грузии снимают почти все антиковидные ограничения - РИА Новости, 22.03.2022
В Грузии снимают почти все антиковидные ограничения
Координационный совет по борьбе с коронавирусом в Грузии принял решение отменить с 28 марта масочный режим на улице и ряд других введенных ранее ограничений. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:04
2022-03-22T14:04
туризм
грузия
коронавирус covid-19
новости - туризм
туризм
транспорт
пцр-тест
здоровье
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ТБИЛИСИ, 22 мар — РИА Новости. Координационный совет по борьбе с коронавирусом в Грузии принял решение отменить с 28 марта масочный режим на улице и ряд других введенных ранее ограничений."Упраздняется обязательное ношение медицинских масок в открытых пространствах и будет иметь лишь рекомендательный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях на данном этапе ограничение сохраняется", — заявил глава оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе.Также в стране будут сняты лимиты по количеству посетителей в заведениях общественного питания, на спортивных, творческих и других мероприятиях, отметил Гибрадзе. Кроме того, согласно решению совета, с 28 марта все дистанционно работающие сотрудники вернуться на свои рабочие места, а прибывшим на родину гражданам Грузии без ПЦР-теста больше не придется соблюдать самоизоляцию.
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грузия, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, транспорт, пцр-тест, здоровье, самоизоляция, рестораны
14:04 22.03.2022
 
В Грузии снимают почти все антиковидные ограничения

В Грузии отменят масочный режим на улице с 28 марта

© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкТуристы и местные жители у Военно-Грузинской дороги
Туристы и местные жители у Военно-Грузинской дороги - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Sputnik / Леван Авлабрели
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ТБИЛИСИ, 22 мар — РИА Новости. Координационный совет по борьбе с коронавирусом в Грузии принял решение отменить с 28 марта масочный режим на улице и ряд других введенных ранее ограничений.
"Упраздняется обязательное ношение медицинских масок в открытых пространствах и будет иметь лишь рекомендательный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях на данном этапе ограничение сохраняется", — заявил глава оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе.
Также в стране будут сняты лимиты по количеству посетителей в заведениях общественного питания, на спортивных, творческих и других мероприятиях, отметил Гибрадзе.
Кроме того, согласно решению совета, с 28 марта все дистанционно работающие сотрудники вернуться на свои рабочие места, а прибывшим на родину гражданам Грузии без ПЦР-теста больше не придется соблюдать самоизоляцию.
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