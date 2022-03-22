https://ria.ru/20220322/gruziya-1779436431.html
В Грузии снимают почти все антиковидные ограничения
В Грузии снимают почти все антиковидные ограничения - РИА Новости, 22.03.2022
В Грузии снимают почти все антиковидные ограничения
Координационный совет по борьбе с коронавирусом в Грузии принял решение отменить с 28 марта масочный режим на улице и ряд других введенных ранее ограничений. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:04
2022-03-22T14:04
2022-03-22T14:04
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ТБИЛИСИ, 22 мар — РИА Новости. Координационный совет по борьбе с коронавирусом в Грузии принял решение отменить с 28 марта масочный режим на улице и ряд других введенных ранее ограничений."Упраздняется обязательное ношение медицинских масок в открытых пространствах и будет иметь лишь рекомендательный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях на данном этапе ограничение сохраняется", — заявил глава оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе.Также в стране будут сняты лимиты по количеству посетителей в заведениях общественного питания, на спортивных, творческих и других мероприятиях, отметил Гибрадзе. Кроме того, согласно решению совета, с 28 марта все дистанционно работающие сотрудники вернуться на свои рабочие места, а прибывшим на родину гражданам Грузии без ПЦР-теста больше не придется соблюдать самоизоляцию.
https://ria.ru/20220322/izrail-1779382289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, транспорт, пцр-тест, здоровье, самоизоляция, рестораны
В Грузии снимают почти все антиковидные ограничения
В Грузии отменят масочный режим на улице с 28 марта
ТБИЛИСИ, 22 мар — РИА Новости. Координационный совет по борьбе с коронавирусом в Грузии принял решение отменить с 28 марта масочный режим на улице и ряд других введенных ранее ограничений.
"Упраздняется обязательное ношение медицинских масок в открытых пространствах и будет иметь лишь рекомендательный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях на данном этапе ограничение сохраняется", — заявил глава оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе.
Также в стране будут сняты лимиты по количеству посетителей в заведениях общественного питания, на спортивных, творческих и других мероприятиях, отметил Гибрадзе.
Кроме того, согласно решению совета, с 28 марта все дистанционно работающие сотрудники вернуться на свои рабочие места, а прибывшим на родину гражданам Грузии без ПЦР-теста больше не придется соблюдать самоизоляцию.