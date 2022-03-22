https://ria.ru/20220322/gruziya-1779436431.html

В Грузии снимают почти все антиковидные ограничения

В Грузии снимают почти все антиковидные ограничения - РИА Новости, 22.03.2022

В Грузии снимают почти все антиковидные ограничения

Координационный совет по борьбе с коронавирусом в Грузии принял решение отменить с 28 марта масочный режим на улице и ряд других введенных ранее ограничений. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:04

2022-03-22T14:04

2022-03-22T14:04

туризм

грузия

коронавирус covid-19

новости - туризм

туризм

транспорт

пцр-тест

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155596/61/1555966112_0:155:2769:1712_1920x0_80_0_0_8a489499f3bb7ad75ec1e486f60cb931.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мар — РИА Новости. Координационный совет по борьбе с коронавирусом в Грузии принял решение отменить с 28 марта масочный режим на улице и ряд других введенных ранее ограничений."Упраздняется обязательное ношение медицинских масок в открытых пространствах и будет иметь лишь рекомендательный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях на данном этапе ограничение сохраняется", — заявил глава оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе.Также в стране будут сняты лимиты по количеству посетителей в заведениях общественного питания, на спортивных, творческих и других мероприятиях, отметил Гибрадзе. Кроме того, согласно решению совета, с 28 марта все дистанционно работающие сотрудники вернуться на свои рабочие места, а прибывшим на родину гражданам Грузии без ПЦР-теста больше не придется соблюдать самоизоляцию.

https://ria.ru/20220322/izrail-1779382289.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

грузия, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, транспорт, пцр-тест, здоровье, самоизоляция, рестораны