Основатель Group-IB Сачков заявил из СИЗО, что "нужен России как никогда"
Основатель Group-IB Сачков вновь попросил следователя выпустить его из СИЗО
© Фото предоставлено пресс-службой Group-IBОснователь международной компании Group-IB Илья Сачков
© Фото предоставлено пресс-службой Group-IB
Основатель международной компании Group-IB Илья Сачков
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в госизмене, вновь попросил следователя отпустить его из СИЗО, так как он "нужен России как никогда", заявил РИА Новости во вторник адвокат Сергей Афанасьев.
"Я нужен сейчас России как никогда и прошу выпустить меня на период следствия из-под стражи", - передал адвокат слова Сачкова. Защитник не уточнил, в какой именно роли Сачков желает быть полезным государству.
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Лефортовский суд столицы в конце февраля продлил Сачкову арест до 28 мая.
Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест, однако по-прежнему остается в СИЗО. Как сообщала защита Сачкова, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
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