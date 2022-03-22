Рейтинг@Mail.ru
Основатель Group-IB Сачков заявил из СИЗО, что "нужен России как никогда" - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html
Основатель Group-IB Сачков заявил из СИЗО, что "нужен России как никогда"
Основатель Group-IB Сачков заявил из СИЗО, что "нужен России как никогда" - РИА Новости, 22.03.2022
Основатель Group-IB Сачков заявил из СИЗО, что "нужен России как никогда"
Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в госизмене, вновь попросил следователя отпустить его из СИЗО, так как он "нужен России как никогда", заявил... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:09
2022-03-22T18:09
происшествия
россия
group-ib
илья сачков
дело основателя group-ib сачкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/15/1560081500_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_a39e17fd6e183cdbcafeca2cbd98f495.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в госизмене, вновь попросил следователя отпустить его из СИЗО, так как он "нужен России как никогда", заявил РИА Новости во вторник адвокат Сергей Афанасьев."Я нужен сейчас России как никогда и прошу выпустить меня на период следствия из-под стражи", - передал адвокат слова Сачкова. Защитник не уточнил, в какой именно роли Сачков желает быть полезным государству.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Лефортовский суд столицы в конце февраля продлил Сачкову арест до 28 мая.Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест, однако по-прежнему остается в СИЗО. Как сообщала защита Сачкова, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
https://ria.ru/20220301/moshennichestvo-1775797140.html
https://ria.ru/20211203/sachkov-1762126269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/15/1560081500_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_c39f001e4dbd872fee5dc3d808142731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, group-ib, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова
18:09 22.03.2022
 
Основатель Group-IB Сачков заявил из СИЗО, что "нужен России как никогда"

Основатель Group-IB Сачков вновь попросил следователя выпустить его из СИЗО

© Фото предоставлено пресс-службой Group-IBОснователь международной компании Group-IB Илья Сачков
Основатель международной компании Group-IB Илья Сачков
© Фото предоставлено пресс-службой Group-IB
Основатель международной компании Group-IB Илья Сачков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в госизмене, вновь попросил следователя отпустить его из СИЗО, так как он "нужен России как никогда", заявил РИА Новости во вторник адвокат Сергей Афанасьев.
"Я нужен сейчас России как никогда и прошу выпустить меня на период следствия из-под стражи", - передал адвокат слова Сачкова. Защитник не уточнил, в какой именно роли Сачков желает быть полезным государству.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 12:57
Group-IB заявила об активизации мошенников из-за геополитической ситуации
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Лефортовский суд столицы в конце февраля продлил Сачкову арест до 28 мая.
Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест, однако по-прежнему остается в СИЗО. Как сообщала защита Сачкова, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 22:29
Bloomberg назвал причину задержания основателя Group-IB Сачкова
 
ПроисшествияРоссияGroup-IBИлья СачковДело основателя Group-IB Сачкова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала