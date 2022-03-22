https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html

Основатель Group-IB Сачков заявил из СИЗО, что "нужен России как никогда"

Основатель Group-IB Сачков заявил из СИЗО, что "нужен России как никогда" - РИА Новости, 22.03.2022

Основатель Group-IB Сачков заявил из СИЗО, что "нужен России как никогда"

Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в госизмене, вновь попросил следователя отпустить его из СИЗО, так как он "нужен России как никогда", заявил... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:09

2022-03-22T18:09

2022-03-22T18:09

происшествия

россия

group-ib

илья сачков

дело основателя group-ib сачкова

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в госизмене, вновь попросил следователя отпустить его из СИЗО, так как он "нужен России как никогда", заявил РИА Новости во вторник адвокат Сергей Афанасьев."Я нужен сейчас России как никогда и прошу выпустить меня на период следствия из-под стражи", - передал адвокат слова Сачкова. Защитник не уточнил, в какой именно роли Сачков желает быть полезным государству.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Лефортовский суд столицы в конце февраля продлил Сачкову арест до 28 мая.Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест, однако по-прежнему остается в СИЗО. Как сообщала защита Сачкова, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

https://ria.ru/20220301/moshennichestvo-1775797140.html

https://ria.ru/20211203/sachkov-1762126269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, group-ib, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова