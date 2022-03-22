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Загадки прошлого: в Египте обнаружили пять древних гробниц - РИА Новости, 22.03.2022
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Туризм
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Загадки прошлого: в Египте обнаружили пять древних гробниц
Загадки прошлого: в Египте обнаружили пять древних гробниц - РИА Новости, 22.03.2022
Загадки прошлого: в Египте обнаружили пять древних гробниц
Во время раскопок около одного из древнейших каменных зданий в мире — Ступенчатой пирамиды в Саккаре неподалеку от Каира — археологи обнаружили пять гробниц. Об РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:07
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Во время раскопок около одного из древнейших каменных зданий в мире — Ступенчатой пирамиды в Саккаре неподалеку от Каира — археологи обнаружили пять гробниц. Об убранстве и "владельцах" усыпальниц, а также о том, что еще посмотреть рядом туристам, — в фотоленте РИА Новости.
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18:07 22.03.2022 (обновлено: 18:33 22.03.2022)
 

Загадки прошлого: в Египте обнаружили пять древних гробниц

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Во время раскопок около одного из древнейших каменных зданий в мире — Ступенчатой пирамиды в Саккаре неподалеку от Каира — археологи обнаружили пять гробниц. Об убранстве и "владельцах" усыпальниц, а также о том, что еще посмотреть рядом туристам, — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Sayed Hassan

Раскопки начали в сентябре прошлого года, а открытие удалось сделать в первых числах марта. По словам генерального секретаря Высшего совета Египта по древностям Мостафы Вазири, состояние усыпальниц хорошее.

Журналисты готовятся войти в недавно найденные гробницы в Саккаре
1 из 7

Раскопки начали в сентябре прошлого года, а открытие удалось сделать в первых числах марта. По словам генерального секретаря Высшего совета Египта по древностям Мостафы Вазири, состояние усыпальниц хорошее.

© AP Photo / Sayed Hassan
© AFP 2022 / Khaled Desouki

Все гробницы принадлежали высокопоставленным чиновникам, отметил Вазири.

Они богато украшены, внутри сохранились яркие фрески, иероглифы, небольшие статуэтки, а также каменные и деревянные саркофаги.

Внутренняя часть гробницы Ири в Саккаре
2 из 7

Все гробницы принадлежали высокопоставленным чиновникам, отметил Вазири.

Они богато украшены, внутри сохранились яркие фрески, иероглифы, небольшие статуэтки, а также каменные и деревянные саркофаги.

© AFP 2022 / Khaled Desouki
© AP Photo / Sayed Hassan

Ученым удалось установить, что "хозяином" первой усыпальницы был чиновник Ирия. Вторая принадлежит женщине, предположительно, жене человека по имени Ярет, третья — священнику Пепи Нефхани.

Глава Верховного совета древностей Египта Мустава Вазири демонстрирует статуэтку в одной из древних гробниц в Саккаре
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Ученым удалось установить, что "хозяином" первой усыпальницы был чиновник Ирия. Вторая принадлежит женщине, предположительно, жене человека по имени Ярет, третья — священнику Пепи Нефхани.

© AP Photo / Sayed Hassan
© REUTERS / Hanaa Habib

В четвертой тоже похоронена женщина. Ее зовут Пети, она была жрицей богини Хатхор и одной из приближенных фараона. Владелец пятой — "надзиратель королевского дома" Хен.

Статуэтки найденные в одной из древних гробниц в Саккаре
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В четвертой тоже похоронена женщина. Ее зовут Пети, она была жрицей богини Хатхор и одной из приближенных фараона. Владелец пятой — "надзиратель королевского дома" Хен.

© REUTERS / Hanaa Habib
© REUTERS / Hanaa Habib

Специалисты датируют находки периодом Древнего царства, продолжавшимся с середины XXVIII до середины XXI века до нашей эры, и Первым переходным периодом, который наступил после его падения.

Мостафа Вазири предполагает, что в Саккаре могут находиться и другие гробницы, поэтому раскопки будут продолжены.

Журналисты спускаются в обнаруженную древнюю гробницу в Саккаре
5 из 7

Специалисты датируют находки периодом Древнего царства, продолжавшимся с середины XXVIII до середины XXI века до нашей эры, и Первым переходным периодом, который наступил после его падения.

Мостафа Вазири предполагает, что в Саккаре могут находиться и другие гробницы, поэтому раскопки будут продолжены.

© REUTERS / Hanaa Habib
© AFP 2022 / Khaled Desouki

Рядом с некрополем расположены знаменитые пирамиды Гизы и руины столицы древнего царства — Мемфиса, которые могут посетить туристы. Трехдневная поездка из Москвы в ближайший к достопримечательностям Каир в апреле обойдется в среднем в 100 тысяч рублей на двоих.

Археолог демонстрирует иероглифическое письмо на стене гробницы Бети в Саккаре
6 из 7

Рядом с некрополем расположены знаменитые пирамиды Гизы и руины столицы древнего царства — Мемфиса, которые могут посетить туристы. Трехдневная поездка из Москвы в ближайший к достопримечательностям Каир в апреле обойдется в среднем в 100 тысяч рублей на двоих.

© AFP 2022 / Khaled Desouki
© REUTERS / Hanaa Habib

Сейчас, чтобы попасть в Египет, все путешественники, независимо от статуса вакцинации, обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста с QR-кодом не старше 72 часов. Детям до 12 лет справки не нужны.

Археолог на месте обнаружения древних гробниц фараонов в Саккаре
7 из 7

Сейчас, чтобы попасть в Египет, все путешественники, независимо от статуса вакцинации, обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста с QR-кодом не старше 72 часов. Детям до 12 лет справки не нужны.

© REUTERS / Hanaa Habib
 
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