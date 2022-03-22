Загадки прошлого: в Египте обнаружили пять древних гробниц

Специалисты датируют находки периодом Древнего царства, продолжавшимся с середины XXVIII до середины XXI века до нашей эры, и Первым переходным периодом, который наступил после его падения.

Мостафа Вазири предполагает, что в Саккаре могут находиться и другие гробницы, поэтому раскопки будут продолжены.