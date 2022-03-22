Загадки прошлого: в Египте обнаружили пять древних гробниц
Раскопки начали в сентябре прошлого года, а открытие удалось сделать в первых числах марта. По словам генерального секретаря Высшего совета Египта по древностям Мостафы Вазири, состояние усыпальниц хорошее.
Раскопки начали в сентябре прошлого года, а открытие удалось сделать в первых числах марта. По словам генерального секретаря Высшего совета Египта по древностям Мостафы Вазири, состояние усыпальниц хорошее.
Все гробницы принадлежали высокопоставленным чиновникам, отметил Вазири.
Они богато украшены, внутри сохранились яркие фрески, иероглифы, небольшие статуэтки, а также каменные и деревянные саркофаги.
Все гробницы принадлежали высокопоставленным чиновникам, отметил Вазири.
Они богато украшены, внутри сохранились яркие фрески, иероглифы, небольшие статуэтки, а также каменные и деревянные саркофаги.
Ученым удалось установить, что "хозяином" первой усыпальницы был чиновник Ирия. Вторая принадлежит женщине, предположительно, жене человека по имени Ярет, третья — священнику Пепи Нефхани.
Ученым удалось установить, что "хозяином" первой усыпальницы был чиновник Ирия. Вторая принадлежит женщине, предположительно, жене человека по имени Ярет, третья — священнику Пепи Нефхани.
В четвертой тоже похоронена женщина. Ее зовут Пети, она была жрицей богини Хатхор и одной из приближенных фараона. Владелец пятой — "надзиратель королевского дома" Хен.
В четвертой тоже похоронена женщина. Ее зовут Пети, она была жрицей богини Хатхор и одной из приближенных фараона. Владелец пятой — "надзиратель королевского дома" Хен.
Специалисты датируют находки периодом Древнего царства, продолжавшимся с середины XXVIII до середины XXI века до нашей эры, и Первым переходным периодом, который наступил после его падения.
Мостафа Вазири предполагает, что в Саккаре могут находиться и другие гробницы, поэтому раскопки будут продолжены.
Специалисты датируют находки периодом Древнего царства, продолжавшимся с середины XXVIII до середины XXI века до нашей эры, и Первым переходным периодом, который наступил после его падения.
Мостафа Вазири предполагает, что в Саккаре могут находиться и другие гробницы, поэтому раскопки будут продолжены.
Рядом с некрополем расположены знаменитые пирамиды Гизы и руины столицы древнего царства — Мемфиса, которые могут посетить туристы. Трехдневная поездка из Москвы в ближайший к достопримечательностям Каир в апреле обойдется в среднем в 100 тысяч рублей на двоих.
Рядом с некрополем расположены знаменитые пирамиды Гизы и руины столицы древнего царства — Мемфиса, которые могут посетить туристы. Трехдневная поездка из Москвы в ближайший к достопримечательностям Каир в апреле обойдется в среднем в 100 тысяч рублей на двоих.
Сейчас, чтобы попасть в Египет, все путешественники, независимо от статуса вакцинации, обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста с QR-кодом не старше 72 часов. Детям до 12 лет справки не нужны.
Сейчас, чтобы попасть в Египет, все путешественники, независимо от статуса вакцинации, обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста с QR-кодом не старше 72 часов. Детям до 12 лет справки не нужны.