https://ria.ru/20220322/gosduma-1779454860.html
Госдума обнулила налог на прибыль для муниципальных домов культуры и клубов
Госдума обнулила налог на прибыль для муниципальных домов культуры и клубов - РИА Новости, 22.03.2022
Госдума обнулила налог на прибыль для муниципальных домов культуры и клубов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий нулевую ставку налога на прибыль для муниципальных домов культуры и клубов. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:38
2022-03-22T15:38
2022-03-22T15:55
культура
новости культуры
госдума рф
елена ямпольская
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий нулевую ставку налога на прибыль для муниципальных домов культуры и клубов.Осуществляемая ими культурная деятельность должна входить в перечень, утвержденный правительством России, а доходы от нее составлять не менее 90 процентов из всех, учитываемых при определении базы по налогу на прибыль.Ранее председатель комитета по культуре Елена Ямпольская поясняла, что эта льгота коснется почти 40 тысяч домов культуры в селах и малых городах России. Она подчеркнула, что прибыль сельского дома культуры крайне невелика, "а налог с этой прибыли тем более".Таким образом, нулевая ставка не будет применяться в отношении муниципальных домов и дворцов культуры, клубов, располагающихся в городах, районных центрах (кроме административных центров муниципальных районов, являющихся там единственным населенным пунктом) и поселках городского типа.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а его нормы начнут применяться при определении базы по налогу на прибыль организаций начиная с 1 января 2022 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, госдума рф, елена ямпольская
15:38 22.03.2022 (обновлено: 15:55 22.03.2022)
Госдума обнулила налог на прибыль для муниципальных домов культуры и клубов
Госдума установила нулевую ставку налога на прибыль для муниципальных домов культуры
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий нулевую ставку налога на прибыль для муниципальных домов культуры и клубов.
Осуществляемая ими культурная деятельность должна входить в перечень, утвержденный правительством России, а доходы от нее составлять не менее 90 процентов из всех, учитываемых при определении базы по налогу на прибыль.
Ранее председатель комитета по культуре Елена Ямпольская поясняла, что эта льгота коснется почти 40 тысяч домов культуры в селах и малых городах России. Она подчеркнула, что прибыль сельского дома культуры крайне невелика, "а налог с этой прибыли тем более".
Таким образом, нулевая ставка не будет применяться в отношении муниципальных домов и дворцов культуры, клубов, располагающихся в городах, районных центрах (кроме административных центров муниципальных районов, являющихся там единственным населенным пунктом) и поселках городского типа.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а его нормы начнут применяться при определении базы по налогу на прибыль организаций начиная с 1 января 2022 года.