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Украинские войска обстреляли Горловку 120-миллиметровыми минами - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/gorlovka-1779441313.html
Украинские войска обстреляли Горловку 120-миллиметровыми минами
Украинские войска обстреляли Горловку 120-миллиметровыми минами - РИА Новости, 22.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку 120-миллиметровыми минами
Украинские войска во вторник в 13.20 обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:01
2022-03-22T14:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 13.20 обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 - населенный пункт Дзержинск (шахта "Южная") – населенный пункт Горловка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/obstrel-1779386799.html
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донецкая народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, горловка
14:01 22.03.2022 (обновлено: 14:03 22.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку 120-миллиметровыми минами

Украинские войска выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 13.20 обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 - населенный пункт Дзержинск (шахта "Южная") – населенный пункт Горловка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 09:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли ж/д станцию и машиностроительный завод в ДНР
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 10:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин допустил, что обстрелы Донецка скоро закончатся
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаГорловка
 
 
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