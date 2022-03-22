https://ria.ru/20220322/gorlovka-1779441313.html
Украинские войска обстреляли Горловку 120-миллиметровыми минами
Украинские войска обстреляли Горловку 120-миллиметровыми минами - РИА Новости, 22.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку 120-миллиметровыми минами
Украинские войска во вторник в 13.20 обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:01
2022-03-22T14:01
2022-03-22T14:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 13.20 обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 - населенный пункт Дзержинск (шахта "Южная") – населенный пункт Горловка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/obstrel-1779386799.html
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779215361.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_543aee23bf5ef72e502fb3da0309c851.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, горловка
14:01 22.03.2022 (обновлено: 14:03 22.03.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку 120-миллиметровыми минами
Украинские войска выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 миллиметров