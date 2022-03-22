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Транзит газа через Украину ожидается на уровне, близком к максимальному

Транзит газа через Украину ожидается на уровне, близком к максимальному - РИА Новости, 22.03.2022

Транзит газа через Украину ожидается на уровне, близком к максимальному

Транзит российского газа через украинскую территорию во вторник, 22 марта, ожидается на уровне, близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома",... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:15

2022-03-22T09:15

2022-03-22T09:15

экономика

украина

белоруссия

россия

газпром

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию во вторник, 22 марта, ожидается на уровне, близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома", свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Текущие заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 22 марта, согласно информации на сайте оператора, составляют 107,5 миллиона кубометров.Транзит российского газа через Украину держался вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки — с конца февраля и незначительно снижался лишь пару дней на прошлой неделе.При этом мощности газопровода "Ямал-Европа", по которому газ из России транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, остаются невостребованными "Газпромом". Компания вновь не забронировала их на полные газовые сутки 22 марта, свидетельствуют итоги аукционов на площадке GSA Platform. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" является балансирующим.Также компания пока воздерживается от краткосрочного бронирования "Ямала-Европы" на определенное количество часов в течение дня. В итоге с 15 марта труба работает в реверсе, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.В целом отопительный сезон в Европе близится к завершению.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, белоруссия, россия, газпром