18:38 22.03.2022 (обновлено: 15:57 23.03.2022)
Началась промывка фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальных служб моет фонтан на Манежной площади в Москве
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Началась промывка фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. Городская легенда гласит, что в фонтанном комплексе бежит река Неглинка: берет исток из небольшого фонтана "Улитка" и стекает по ступеням", - отмечается в сообщении.
По данным местных властей, во вторник "тщательно очистили специальным шампунем гранитные поверхности русла, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок".
"Здесь дед с золотой рыбкой, медведь и волк, лисица и журавль, Царевна-лебедь, Аленушка на камне, Иван-царевич с Царевной-лягушкой, утка с утятами, русалочка. Впереди – "купание коней", символизирующих времена года, проверка гидротехнических систем "Завесы" – ее струи бьют через пешеходную дорожку и образуют водную "арку", промывка фонтана "Часы Мира", струи которого омывают стеклянный купол центрального атриума подземного торгового комплекса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед стартом сезона еще раз проверят все системы и при необходимости проведут ремонт.