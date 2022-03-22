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Началась промывка фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве

Началась промывка фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 23.03.2022

Началась промывка фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве

Началась промывка фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-22T18:38

2022-03-22T18:38

2022-03-23T15:57

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Началась промывка фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.По данным местных властей, во вторник "тщательно очистили специальным шампунем гранитные поверхности русла, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок".Отмечается, что перед стартом сезона еще раз проверят все системы и при необходимости проведут ремонт.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва