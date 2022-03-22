https://ria.ru/20220322/filmy-1779368790.html

В Госдуме предложили альтернативу западным фильмам в российском прокате

В Госдуме предложили альтернативу западным фильмам в российском прокате - РИА Новости, 22.03.2022

В Госдуме предложили альтернативу западным фильмам в российском прокате

Первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила заменить западные фильмы в российском прокате на китайские, индийские, казахские и... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T03:23

2022-03-22T03:23

2022-03-22T05:15

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила заменить западные фильмы в российском прокате на китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты, соответствующее предложение депутат планирует обсудить с Минкультуры.Ранее американская компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в российских кинотеатрах на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также решения о приостановке поставки фильмов в российские кинотеатры приняли компании Sony, Walt Disney Company и Paramount.Она отметила, что сейчас можно поддержать отечественный кинорынок картинами тех стран, которые не были широко представлены в российском прокате — индийское кино, ленты, выпускаемые в странах СНГ."Я считаю, что это возможность для отечественного кинематографа, прежде всего. У нас есть хорошие фильмы, нам есть что смотреть. Ну и посмотреть на фильмы тех стран, которые до сих пор в прокате было мало представлены. Это и индийское, и китайское, и южнокорейское кино. Ну и, конечно, кино наших соседей - стран СНГ. Есть очень интересные фильмы из Казахстана, Узбекистана, они совершенно достойны, чтобы их показывать", - добавила Драпеко.Депутат отметила, что планирует обсудить соответствующее предложение с представителями Минкультуры в рамках работы комитета Госдумы, чтобы ведомство далее смогло проработать инициативу по своей линии."Это наше предложение, но это они (Минкультуры - ред.) регулируют. У них есть департамент, они проводят мероприятия. У нас существует кинорынок", - констатировала она.

https://ria.ru/20220310/gollivud-1777452703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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