https://ria.ru/20220322/feyki-1779460789.html

Медведев призвал усилить борьбу против фейков о российских войсках

Медведев призвал усилить борьбу против фейков о российских войсках - РИА Новости, 22.03.2022

Медведев призвал усилить борьбу против фейков о российских войсках

Противодействие распространению фейков о Вооруженных силах РФ требует усиленного контроля, важна работа по пресечению злонамеренной активности, включая... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:21

2022-03-22T15:21

2022-03-22T15:21

россия

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Противодействие распространению фейков о Вооруженных силах РФ требует усиленного контроля, важна работа по пресечению злонамеренной активности, включая незаконные протестные акции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ."Усиленного контроля также требует противодействие распространению различного рода лживой информации, то есть так называемых фейков об использовании Вооруженных сил РФ. Это касается и призывов к введению ограничений в отношении нашей страны, в отношении граждан, в отношении российских юридических лиц", - сказал Медведев."Здесь важна работа по пресечению такого рода злонамеренной активности, незаконной деятельности, включая и незаконные протестные акции. Все необходимые инструменты законодательством на эту тему предусмотрены", - подчеркнул зампредседателя Совбеза.

https://ria.ru/20220322/agitator-1779454098.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф