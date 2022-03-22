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Медведев призвал усилить борьбу против фейков о российских войсках - РИА Новости, 22.03.2022
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Медведев призвал усилить борьбу против фейков о российских войсках
Медведев призвал усилить борьбу против фейков о российских войсках - РИА Новости, 22.03.2022
Медведев призвал усилить борьбу против фейков о российских войсках
Противодействие распространению фейков о Вооруженных силах РФ требует усиленного контроля, важна работа по пресечению злонамеренной активности, включая... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:21
2022-03-22T15:21
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Противодействие распространению фейков о Вооруженных силах РФ требует усиленного контроля, важна работа по пресечению злонамеренной активности, включая незаконные протестные акции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ."Усиленного контроля также требует противодействие распространению различного рода лживой информации, то есть так называемых фейков об использовании Вооруженных сил РФ. Это касается и призывов к введению ограничений в отношении нашей страны, в отношении граждан, в отношении российских юридических лиц", - сказал Медведев."Здесь важна работа по пресечению такого рода злонамеренной активности, незаконной деятельности, включая и незаконные протестные акции. Все необходимые инструменты законодательством на эту тему предусмотрены", - подчеркнул зампредседателя Совбеза.
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россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф
15:21 22.03.2022
 
Медведев призвал усилить борьбу против фейков о российских войсках

Зампред Совбеза Медведев: борьба с фейками о ВС России требует усиленного контроля

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Противодействие распространению фейков о Вооруженных силах РФ требует усиленного контроля, важна работа по пресечению злонамеренной активности, включая незаконные протестные акции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.
"Усиленного контроля также требует противодействие распространению различного рода лживой информации, то есть так называемых фейков об использовании Вооруженных сил РФ. Это касается и призывов к введению ограничений в отношении нашей страны, в отношении граждан, в отношении российских юридических лиц", - сказал Медведев.
"Здесь важна работа по пресечению такого рода злонамеренной активности, незаконной деятельности, включая и незаконные протестные акции. Все необходимые инструменты законодательством на эту тему предусмотрены", - подчеркнул зампредседателя Совбеза.
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