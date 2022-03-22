Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла поправки в УК за фейки о работе госорганов за рубежом - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/feyki-1779450949.html
Госдума приняла поправки в УК за фейки о работе госорганов за рубежом
Госдума приняла поправки в УК за фейки о работе госорганов за рубежом - РИА Новости, 22.03.2022
Госдума приняла поправки в УК за фейки о работе госорганов за рубежом
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за ложную информацию о госорганах России, действующих за... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:42
2022-03-22T16:41
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777672721_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56a9db791487c9c9c0c5f2e2b93bb854.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за ложную информацию о госорганах России, действующих за рубежом.Новые нормы могут коснуться дипломатических представительств, Росгвардии и МЧС. Совфед рассмотрит законопроект 23 марта.Наказания остаются такими же, как и за фейки об армии. За заведомо ложные сведения предусмотрены штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей или наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Если преступление совершено с использованием служебного положения, организованной группой, с искусственным созданием доказательств, из корыстных побуждений либо "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды", наказание составит от трех до пяти миллионов рублей штрафа либо от пяти до десяти лет колонии. Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжелые последствия, наказываются тюремным сроком от десяти до пятнадцати лет.Ответственность за дискредитациюТакже в новой редакции статьи публичные действия, "направленные на дискредитацию исполнения госорганами своих полномочий за рубежом", наказываются штрафом от ста до трехсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.За те же действия, но повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, — от 300 до миллиона рублей либо до пяти лет колонии.
https://ria.ru/20220322/arest-1779443003.html
https://ria.ru/20220316/feyki-1778537602.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/rf-1779419720.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777672721_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ebc61fd02b11ca0b44e3753a58f6f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия
14:42 22.03.2022 (обновлено: 16:41 22.03.2022)
 
Госдума приняла поправки в УК за фейки о работе госорганов за рубежом

Госдума приняла во II и III чтениях поправки в УК за фейки о работе госорганов за рубежом

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на дополнительном пленарном заседании в Государственной думе
Депутаты на дополнительном пленарном заседании в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Депутаты на дополнительном пленарном заседании в Государственной думе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за ложную информацию о госорганах России, действующих за рубежом.
Новые нормы могут коснуться дипломатических представительств, Росгвардии и МЧС. Совфед рассмотрит законопроект 23 марта.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 14:05
В Москве мужчину арестовали за дискредитацию действий российских военных
Наказания остаются такими же, как и за фейки об армии. За заведомо ложные сведения предусмотрены штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей или наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Если преступление совершено с использованием служебного положения, организованной группой, с искусственным созданием доказательств, из корыстных побуждений либо "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды", наказание составит от трех до пяти миллионов рублей штрафа либо от пяти до десяти лет колонии.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 19:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК завел дело на блогера Белоцерковскую за фейки о российской армии
Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжелые последствия, наказываются тюремным сроком от десяти до пятнадцати лет.

Ответственность за дискредитацию

Также в новой редакции статьи публичные действия, "направленные на дискредитацию исполнения госорганами своих полномочий за рубежом", наказываются штрафом от ста до трехсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.
За те же действия, но повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, — от 300 до миллиона рублей либо до пяти лет колонии.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 12:26В мире
СМИ: европейские политики настаивают на удалении аккаунтов посольств России
 
Госдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала