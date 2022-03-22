https://ria.ru/20220322/feyki-1779450949.html

Госдума приняла поправки в УК за фейки о работе госорганов за рубежом

Госдума приняла поправки в УК за фейки о работе госорганов за рубежом - РИА Новости, 22.03.2022

Госдума приняла поправки в УК за фейки о работе госорганов за рубежом

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за ложную информацию о госорганах России, действующих за... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:42

2022-03-22T14:42

2022-03-22T16:41

госдума рф

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за ложную информацию о госорганах России, действующих за рубежом.Новые нормы могут коснуться дипломатических представительств, Росгвардии и МЧС. Совфед рассмотрит законопроект 23 марта.Наказания остаются такими же, как и за фейки об армии. За заведомо ложные сведения предусмотрены штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей или наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Если преступление совершено с использованием служебного положения, организованной группой, с искусственным созданием доказательств, из корыстных побуждений либо "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды", наказание составит от трех до пяти миллионов рублей штрафа либо от пяти до десяти лет колонии. Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжелые последствия, наказываются тюремным сроком от десяти до пятнадцати лет.Ответственность за дискредитациюТакже в новой редакции статьи публичные действия, "направленные на дискредитацию исполнения госорганами своих полномочий за рубежом", наказываются штрафом от ста до трехсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.За те же действия, но повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, — от 300 до миллиона рублей либо до пяти лет колонии.

https://ria.ru/20220322/arest-1779443003.html

https://ria.ru/20220316/feyki-1778537602.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/rf-1779419720.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия