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Администратор "Колумбайна"* признался, что составлял фейки о подрыве школы - РИА Новости, 22.03.2022
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Администратор "Колумбайна"* признался, что составлял фейки о подрыве школы
Администратор "Колумбайна"* признался, что составлял фейки о подрыве школы - РИА Новости, 22.03.2022
Администратор "Колумбайна"* признался, что составлял фейки о подрыве школы
Задержанный в Сочи администратор интернет-сообщества "Колумбайн"* признался в обнародованном ФСБ видео, что писал заведомо ложные сообщения о подрыве школы в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:27
2022-03-22T10:27
сочи
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Задержанный в Сочи администратор интернет-сообщества "Колумбайн"* признался в обнародованном ФСБ видео, что писал заведомо ложные сообщения о подрыве школы в Тамбове."Состоял в движении "Колумбайн"* и писал заведомо ложные тексты о подрыве школы в Тамбове", - сказал юноша.ФСБ во вторник сообщила, что в Сочи задержан администратор интернет-сообщества "Колумбайн"* 2005 года рождения, пропагандировавший идеологию массовых убийств и распространявший фейки о терактах. Задержанный рассказал, что права администрирования сообществом ему передал гражданин Украины, именующий себя "Белая Роза", с которым он держал связь через Telegram.По данным ФСБ, пользователь "Белая Роза" известен правоохранительным органам как гражданин Украины Ярослав Овсюк, 2005 года рождения, причастный к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу – преступление было пресечено.* Запрещенное в России террористическое движение.
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сочи, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:27 22.03.2022
 
Администратор "Колумбайна"* признался, что составлял фейки о подрыве школы

Администратор паблика "Колумбайн"* признался в создании фейков о подрыве школы в Тамбове

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Задержанный в Сочи администратор интернет-сообщества "Колумбайн"* признался в обнародованном ФСБ видео, что писал заведомо ложные сообщения о подрыве школы в Тамбове.
"Состоял в движении "Колумбайн"* и писал заведомо ложные тексты о подрыве школы в Тамбове", - сказал юноша.
ФСБ во вторник сообщила, что в Сочи задержан администратор интернет-сообщества "Колумбайн"* 2005 года рождения, пропагандировавший идеологию массовых убийств и распространявший фейки о терактах. Задержанный рассказал, что права администрирования сообществом ему передал гражданин Украины, именующий себя "Белая Роза", с которым он держал связь через Telegram.
По данным ФСБ, пользователь "Белая Роза" известен правоохранительным органам как гражданин Украины Ярослав Овсюк, 2005 года рождения, причастный к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу – преступление было пресечено.
* Запрещенное в России террористическое движение.
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 18.12.2018
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СочиПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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