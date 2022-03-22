https://ria.ru/20220322/feyki-1779393083.html

Администратор "Колумбайна"* признался, что составлял фейки о подрыве школы

Администратор "Колумбайна"* признался, что составлял фейки о подрыве школы - РИА Новости, 22.03.2022

Администратор "Колумбайна"* признался, что составлял фейки о подрыве школы

Задержанный в Сочи администратор интернет-сообщества "Колумбайн"* признался в обнародованном ФСБ видео, что писал заведомо ложные сообщения о подрыве школы в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:27

2022-03-22T10:27

2022-03-22T10:27

сочи

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Задержанный в Сочи администратор интернет-сообщества "Колумбайн"* признался в обнародованном ФСБ видео, что писал заведомо ложные сообщения о подрыве школы в Тамбове."Состоял в движении "Колумбайн"* и писал заведомо ложные тексты о подрыве школы в Тамбове", - сказал юноша.ФСБ во вторник сообщила, что в Сочи задержан администратор интернет-сообщества "Колумбайн"* 2005 года рождения, пропагандировавший идеологию массовых убийств и распространявший фейки о терактах. Задержанный рассказал, что права администрирования сообществом ему передал гражданин Украины, именующий себя "Белая Роза", с которым он держал связь через Telegram.По данным ФСБ, пользователь "Белая Роза" известен правоохранительным органам как гражданин Украины Ярослав Овсюк, 2005 года рождения, причастный к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу – преступление было пресечено.* Запрещенное в России террористическое движение.

https://ria.ru/20181218/1548198632.html

сочи

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)