https://ria.ru/20220322/feyki-1779393083.html
Администратор "Колумбайна"* признался, что составлял фейки о подрыве школы
Администратор "Колумбайна"* признался, что составлял фейки о подрыве школы - РИА Новости, 22.03.2022
Администратор "Колумбайна"* признался, что составлял фейки о подрыве школы
Задержанный в Сочи администратор интернет-сообщества "Колумбайн"* признался в обнародованном ФСБ видео, что писал заведомо ложные сообщения о подрыве школы в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:27
2022-03-22T10:27
2022-03-22T10:27
сочи
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Задержанный в Сочи администратор интернет-сообщества "Колумбайн"* признался в обнародованном ФСБ видео, что писал заведомо ложные сообщения о подрыве школы в Тамбове."Состоял в движении "Колумбайн"* и писал заведомо ложные тексты о подрыве школы в Тамбове", - сказал юноша.ФСБ во вторник сообщила, что в Сочи задержан администратор интернет-сообщества "Колумбайн"* 2005 года рождения, пропагандировавший идеологию массовых убийств и распространявший фейки о терактах. Задержанный рассказал, что права администрирования сообществом ему передал гражданин Украины, именующий себя "Белая Роза", с которым он держал связь через Telegram.По данным ФСБ, пользователь "Белая Роза" известен правоохранительным органам как гражданин Украины Ярослав Овсюк, 2005 года рождения, причастный к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу – преступление было пресечено.* Запрещенное в России террористическое движение.
https://ria.ru/20181218/1548198632.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Администратор "Колумбайна"* признался, что составлял фейки о подрыве школы
Администратор паблика "Колумбайн"* признался в создании фейков о подрыве школы в Тамбове