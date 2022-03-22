https://ria.ru/20220322/feyk-1779541648.html

Песков назвал сообщения о трудовых лагерях для украинских беженцев фейком

Песков назвал сообщения о трудовых лагерях для украинских беженцев фейком - РИА Новости, 22.03.2022

Песков назвал сообщения о трудовых лагерях для украинских беженцев фейком

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о существовании в России "трудовых лагерей" для украинских беженцев являются фейком. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T23:26

2022-03-22T23:26

2022-03-22T23:26

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о существовании в России "трудовых лагерей" для украинских беженцев являются фейком.По словам журналиста CNN, есть "сообщения" о том, что РФ якобы "берет мирных жителей из Мариуполя, везёт их в Россию и, возможно, в трудовые лагеря"."Это неправда. Это фейк. Поверьте мне, мы живем не только в условиях военной операции, мы живем в жестокой информационной войне, войне фейков", - прокомментировал Песков заявления журналиста.Он отметил, что необходимо знать ситуацию изнутри и иногда "очень сложно понять, что происходит".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779515870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, дмитрий песков, украина