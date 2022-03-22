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Песков назвал сообщения о трудовых лагерях для украинских беженцев фейком - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/feyk-1779541648.html
Песков назвал сообщения о трудовых лагерях для украинских беженцев фейком
Песков назвал сообщения о трудовых лагерях для украинских беженцев фейком - РИА Новости, 22.03.2022
Песков назвал сообщения о трудовых лагерях для украинских беженцев фейком
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о существовании в России "трудовых лагерей" для украинских беженцев являются фейком. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T23:26
2022-03-22T23:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о существовании в России "трудовых лагерей" для украинских беженцев являются фейком.По словам журналиста CNN, есть "сообщения" о том, что РФ якобы "берет мирных жителей из Мариуполя, везёт их в Россию и, возможно, в трудовые лагеря"."Это неправда. Это фейк. Поверьте мне, мы живем не только в условиях военной операции, мы живем в жестокой информационной войне, войне фейков", - прокомментировал Песков заявления журналиста.Он отметил, что необходимо знать ситуацию изнутри и иногда "очень сложно понять, что происходит".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779515870.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, дмитрий песков, украина
23:26 22.03.2022
 
Песков назвал сообщения о трудовых лагерях для украинских беженцев фейком

Песков заявил, что сообщения о "трудовых лагерях" для украинских беженцев являются фейком

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о существовании в России "трудовых лагерей" для украинских беженцев являются фейком.
По словам журналиста CNN, есть "сообщения" о том, что РФ якобы "берет мирных жителей из Мариуполя, везёт их в Россию и, возможно, в трудовые лагеря".
"Это неправда. Это фейк. Поверьте мне, мы живем не только в условиях военной операции, мы живем в жестокой информационной войне, войне фейков", - прокомментировал Песков заявления журналиста.
Он отметил, что необходимо знать ситуацию изнутри и иногда "очень сложно понять, что происходит".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 19:14
По данным РКК, в Россию из ДНР и ЛНР прибыли более 347 тысяч человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФДмитрий ПесковУкраина
 
 
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