https://ria.ru/20220322/fashizm-1779447797.html

Грызлов заявил о недопустимости возрождения фашизма

Грызлов заявил о недопустимости возрождения фашизма - РИА Новости, 22.03.2022

Грызлов заявил о недопустимости возрождения фашизма

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что необходимо хранить память о событиях Великой Отечественной войны и нельзя допускать возрождения фашизма. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:25

2022-03-22T14:25

2022-03-22T14:25

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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что необходимо хранить память о событиях Великой Отечественной войны и нельзя допускать возрождения фашизма."Мы находимся здесь на земле, которая помнит одну из величайших трагедий в истории Великой Отечественной войны и братского нам белорусского народа, земле, которая полита кровью невинных жителей, советских граждан. Жители белорусской земли в течение всей войны были на переднем крае борьбы с фашизмом и внесли весомый вклад в нашу общую победу. Мы должны помнить имена тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы будущие поколения жили под ярким мирным солнечным небом", - сказал Грызлов журналистам во время церемонии в мемориальном комплексе "Хатынь" в память о сожжённой вместе с жителями в период Великой Отечественной войны одноименной белорусской деревне.Он подчеркнул, что "костяк того карательного отряда (в Хатыни – ред.) составляли нацисты из Киева, западных областей Украины". "Сейчас на Украине снова взошли ростки фашизма, под руководством фактически официальных властей Киева проходили марши, факельные шествия в честь недобитых нацистов. Государственный переворот, который произошел в 2014 году, по сути, вверг Украину в гражданскую войну. Миллионы жителей Украины – жители Крыма, Донбасса - не приняли этот проект "анти-России". У них не было другого выбора, потому что по всей Украине прокатывались фашистские погромы, а 2 мая 2014 года в Одессе произошла трагедия, когда были сожжены десятки людей в доме профсоюзов. Фактически это была Хатынь 21 века", - сказал российский дипломат.Посол убежден, что "ростки фашизма дали достаточно глубокие корни на Украине, их нужно выкорчевывать". "И российские вооруженные силы сейчас проводят специальную военную операцию для того, чтобы защитить людей, произвести демилитаризацию и денацификацию Украины", - заявил Грызлов, выразив уверенность, что она будет успешной.

https://ria.ru/20220321/fashizm-1779338111.html

https://ria.ru/20220318/ukraina-1778950372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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