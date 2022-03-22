Европа еще скажет спасибо России за операцию на Украине, заявили в Госдуме
Депутат Черняк: Европа еще скажет спасибо России за операцию на Украине и за лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военные на Запорожской атомной электростанции
Российские военные на Запорожской атомной электростанции
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк уверен, что европейские страны еще будут благодарить Россию за проведение специальной военной операции на Украине, в ходе которой удалось вскрыть сеть биологических лабораторий.
Госдума во вторник создала комиссию о расследовании деятельности биолабораторий США на Украине.
"Спецоперация на Украине вскрыла биологический нарыв в центре Европы. И это (угроза – ред.) касается не только России. Уверен, что так называемые европейские партнеры будут шокированы итогами расследования и еще будут благодарить Российскую Федерацию за то, что вовремя закрыли все эти эксперименты. Им придется самим задать вопросы в администрацию президента США", - сказал Черняк РИА Новости.
По его мнению, все причастные к созданию биолабораторий на Украине окажутся на международной скамье подсудимых. "Результаты расследования должны быть обнародованы, чтобы о них узнали во всем мире", - сказал депутат.
По его словам, деятельность новой парламентской комиссии будет иметь колоссальное значение, так как речь идет о сборе биоматериалов представителей славянской национальности и создании биологического оружия избирательного типа. "Не исключаю, что попутно выяснится, откуда взялся коронавирус у летучих мышей", - подчеркнул Черняк.
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Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.