Рейтинг@Mail.ru
Европа еще скажет спасибо России за операцию на Украине, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/evropa-1779457940.html
Европа еще скажет спасибо России за операцию на Украине, заявили в Госдуме
Европа еще скажет спасибо России за операцию на Украине, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2022
Европа еще скажет спасибо России за операцию на Украине, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк уверен, что европейские страны еще будут благодарить Россию за проведение специальной военной операции на... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:06
2022-03-22T15:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
евросоюз
госдума рф
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777277909_0:303:3072:2031_1920x0_80_0_0_72f0a0fc1ee98712b60bbdcf1f23a181.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк уверен, что европейские страны еще будут благодарить Россию за проведение специальной военной операции на Украине, в ходе которой удалось вскрыть сеть биологических лабораторий.Госдума во вторник создала комиссию о расследовании деятельности биолабораторий США на Украине."Спецоперация на Украине вскрыла биологический нарыв в центре Европы. И это (угроза – ред.) касается не только России. Уверен, что так называемые европейские партнеры будут шокированы итогами расследования и еще будут благодарить Российскую Федерацию за то, что вовремя закрыли все эти эксперименты. Им придется самим задать вопросы в администрацию президента США", - сказал Черняк РИА Новости.По его мнению, все причастные к созданию биолабораторий на Украине окажутся на международной скамье подсудимых. "Результаты расследования должны быть обнародованы, чтобы о них узнали во всем мире", - сказал депутат.По его словам, деятельность новой парламентской комиссии будет иметь колоссальное значение, так как речь идет о сборе биоматериалов представителей славянской национальности и создании биологического оружия избирательного типа. "Не исключаю, что попутно выяснится, откуда взялся коронавирус у летучих мышей", - подчеркнул Черняк.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/laboratoriya-1779291976.html
https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777277909_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_aaa4f924d529685e14825614358451e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, евросоюз, госдума рф, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
15:06 22.03.2022
 
Европа еще скажет спасибо России за операцию на Украине, заявили в Госдуме

Депутат Черняк: Европа еще скажет спасибо России за операцию на Украине и за лаборатории

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военные на Запорожской атомной электростанции
Российские военные на Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Российские военные на Запорожской атомной электростанции
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк уверен, что европейские страны еще будут благодарить Россию за проведение специальной военной операции на Украине, в ходе которой удалось вскрыть сеть биологических лабораторий.
Госдума во вторник создала комиссию о расследовании деятельности биолабораторий США на Украине.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 15:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ГД рассказали, кто может расследовать создание биолабораторий на Украине
"Спецоперация на Украине вскрыла биологический нарыв в центре Европы. И это (угроза – ред.) касается не только России. Уверен, что так называемые европейские партнеры будут шокированы итогами расследования и еще будут благодарить Российскую Федерацию за то, что вовремя закрыли все эти эксперименты. Им придется самим задать вопросы в администрацию президента США", - сказал Черняк РИА Новости.
По его мнению, все причастные к созданию биолабораторий на Украине окажутся на международной скамье подсудимых. "Результаты расследования должны быть обнародованы, чтобы о них узнали во всем мире", - сказал депутат.
По его словам, деятельность новой парламентской комиссии будет иметь колоссальное значение, так как речь идет о сборе биоматериалов представителей славянской национальности и создании биологического оружия избирательного типа. "Не исключаю, что попутно выяснится, откуда взялся коронавирус у летучих мышей", - подчеркнул Черняк.
Сотрудники лаборатории Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Fort Detrick в костюмах биологической защиты - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 08:00
Биолаборатории США под ударом: Китай берет реванш за Ухань
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаЕвросоюзГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала