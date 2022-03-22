В Крыму предложили наделить "Единую Россию" особым статусом
Спикер парламента Крыма Константинов предложил наделить "Единую Россию" особым статусом
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава крымских единороссов, спикер парламента региона Владимир Константинов предложил "отбросить предрассудки" и наделить партию "Единая Россия" особым статусом в общественно-политической системе страны.
"Считаю, что настало время для определенного переформатирования "Единой России". Речь о том, что она должна стать более профессиональной, более массовой, более всепроникающей… Нужно отбросить предрассудки и решиться на наделение партии власти особым статусом в общественно-политической системе страны. Такая модель позволила нашим дедам в кратчайшие сроки провести индустриализацию, победить в Великой Отечественной войне, преодолеть послевоенную разруху. Теперь перед нами аналогичные задачи", - написал Константинов на своей странице "ВКонтакте".
По его словам, это не означает призыва к сворачиванию многопартийности. "Это подымает значимость и статус правящей партии", - подчеркнул глава парламента. Он добавил, что в той политической ситуации, в которой оказалась сегодня страна, для решения задач необходима авангардная партия.
"У "Единой России" неплохая стартовая площадка, на которой можно надстроить все необходимое для такой работы. У нас - связь с государственными органами всех уровней, у нас - разветвленная сеть первичек и мощный кадровый потенциал. Наконец, с нами президент страны, наш национальный лидер", - подчеркнул Константинов.
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