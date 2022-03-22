https://ria.ru/20220322/er-1779500932.html

В Крыму предложили наделить "Единую Россию" особым статусом

В Крыму предложили наделить "Единую Россию" особым статусом - РИА Новости, 22.03.2022

В Крыму предложили наделить "Единую Россию" особым статусом

Глава крымских единороссов, спикер парламента региона Владимир Константинов предложил "отбросить предрассудки" и наделить партию "Единая Россия" особым статусом РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:45

2022-03-22T17:45

2022-03-22T17:45

политика

единая россия

республика крым

россия

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава крымских единороссов, спикер парламента региона Владимир Константинов предложил "отбросить предрассудки" и наделить партию "Единая Россия" особым статусом в общественно-политической системе страны."Считаю, что настало время для определенного переформатирования "Единой России". Речь о том, что она должна стать более профессиональной, более массовой, более всепроникающей… Нужно отбросить предрассудки и решиться на наделение партии власти особым статусом в общественно-политической системе страны. Такая модель позволила нашим дедам в кратчайшие сроки провести индустриализацию, победить в Великой Отечественной войне, преодолеть послевоенную разруху. Теперь перед нами аналогичные задачи", - написал Константинов на своей странице "ВКонтакте".По его словам, это не означает призыва к сворачиванию многопартийности. "Это подымает значимость и статус правящей партии", - подчеркнул глава парламента. Он добавил, что в той политической ситуации, в которой оказалась сегодня страна, для решения задач необходима авангардная партия."У "Единой России" неплохая стартовая площадка, на которой можно надстроить все необходимое для такой работы. У нас - связь с государственными органами всех уровней, у нас - разветвленная сеть первичек и мощный кадровый потенциал. Наконец, с нами президент страны, наш национальный лидер", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750998117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, единая россия, республика крым, россия, владимир константинов