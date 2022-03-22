Рейтинг@Mail.ru
Рябков заявил о начале новой исторической эпохи - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/epokha-1779420866.html
Рябков заявил о начале новой исторической эпохи
Рябков заявил о начале новой исторической эпохи - РИА Новости, 22.03.2022
Рябков заявил о начале новой исторической эпохи
Начинается новая эпоха, которая подведет черту под незыблемостью принципов глобализации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:30
2022-03-22T12:30
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
евросоюз
сша
россия
в мире
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_0:278:2987:1958_1920x0_80_0_0_3c8f772c63f9ef8a6052df990d5e266f.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Начинается новая эпоха, которая подведет черту под незыблемостью принципов глобализации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я думаю, что происходящее в конечном счете подведет черту перед благорасположением многих у нас, в том числе и в бизнесе, к тем, кто утверждал о незыблемости принципов экономической и иной глобализации. То время закончилось, начинается новая глава, новая историческая эпоха", - сказал он в эфире "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220318/dollar-1778760703.html
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778434525.html
донецкая народная республика
сша
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_38d33549dde54dd8e071c5f7d4afb9fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, евросоюз, сша, россия, в мире, луганская народная республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
12:30 22.03.2022
 
Рябков заявил о начале новой исторической эпохи

Замглавы МИД Рябков заявил о начале новой исторической эпохи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Начинается новая эпоха, которая подведет черту под незыблемостью принципов глобализации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я думаю, что происходящее в конечном счете подведет черту перед благорасположением многих у нас, в том числе и в бизнесе, к тем, кто утверждал о незыблемости принципов экономической и иной глобализации. То время закончилось, начинается новая глава, новая историческая эпоха", - сказал он в эфире "Россия 1".
Электронное табло с курсами валют - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 03:15
Эксперт предупредил о скором закате эпохи доллара
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 13:27
В Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФЕвросоюзСШАРоссияВ миреЛуганская Народная РеспубликаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала