Рябков заявил о начале новой исторической эпохи
Замглавы МИД Рябков заявил о начале новой исторической эпохи
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Начинается новая эпоха, которая подведет черту под незыблемостью принципов глобализации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я думаю, что происходящее в конечном счете подведет черту перед благорасположением многих у нас, в том числе и в бизнесе, к тем, кто утверждал о незыблемости принципов экономической и иной глобализации. То время закончилось, начинается новая глава, новая историческая эпоха", - сказал он в эфире "Россия 1".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.