https://ria.ru/20220322/epokha-1779420866.html

Рябков заявил о начале новой исторической эпохи

Рябков заявил о начале новой исторической эпохи - РИА Новости, 22.03.2022

Рябков заявил о начале новой исторической эпохи

Начинается новая эпоха, которая подведет черту под незыблемостью принципов глобализации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:30

2022-03-22T12:30

2022-03-22T12:30

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

евросоюз

сша

россия

в мире

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_0:278:2987:1958_1920x0_80_0_0_3c8f772c63f9ef8a6052df990d5e266f.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Начинается новая эпоха, которая подведет черту под незыблемостью принципов глобализации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я думаю, что происходящее в конечном счете подведет черту перед благорасположением многих у нас, в том числе и в бизнесе, к тем, кто утверждал о незыблемости принципов экономической и иной глобализации. То время закончилось, начинается новая глава, новая историческая эпоха", - сказал он в эфире "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220318/dollar-1778760703.html

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778434525.html

донецкая народная республика

сша

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, евросоюз, сша, россия, в мире, луганская народная республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков