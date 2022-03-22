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На Эльбрусе возобновили поиски сноубордиста из Москвы - РИА Новости, 22.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220322/elbrus-1779379380.html
На Эльбрусе возобновили поиски сноубордиста из Москвы
На Эльбрусе возобновили поиски сноубордиста из Москвы - РИА Новости, 22.03.2022
На Эльбрусе возобновили поиски сноубордиста из Москвы
Спасатели утром во вторник возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T08:50
2022-03-22T10:19
происшествия
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 22 мар - РИА Новости. Спасатели утром во вторник возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Вечером в понедельник спасатели на Эльбрусе начали поиски 60-летнего сноубордиста из Москвы, который на ратраке поднялся на высоту 4700 метров и с полудня не выходил на связь. Поиски в районе скал Пастухова результата не дали, их приостановили до утра."С утра вторника поисково-спасательные работы на горе Эльбрус по поиску сноубордиста из Москвы возобновлены. В них задействованы 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.
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происшествия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
08:50 22.03.2022 (обновлено: 10:19 22.03.2022)
 
На Эльбрусе возобновили поиски сноубордиста из Москвы

Спасатели возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкОткрытие горнолыжного сезона в Приэльбрусье
Открытие горнолыжного сезона в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Открытие горнолыжного сезона в Приэльбрусье. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 22 мар - РИА Новости. Спасатели утром во вторник возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Вечером в понедельник спасатели на Эльбрусе начали поиски 60-летнего сноубордиста из Москвы, который на ратраке поднялся на высоту 4700 метров и с полудня не выходил на связь. Поиски в районе скал Пастухова результата не дали, их приостановили до утра.
"С утра вторника поисково-спасательные работы на горе Эльбрус по поиску сноубордиста из Москвы возобновлены. В них задействованы 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.
Вид на северную сторону Эльбруса в национальном парке Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 19:05Туризм
Спасатели МЧС ищут пропавшего на Эльбрусе сноубордиста
 
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