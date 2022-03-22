https://ria.ru/20220322/elbrus-1779379380.html
На Эльбрусе возобновили поиски сноубордиста из Москвы
На Эльбрусе возобновили поиски сноубордиста из Москвы - РИА Новости, 22.03.2022
На Эльбрусе возобновили поиски сноубордиста из Москвы
Спасатели утром во вторник возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T08:50
2022-03-22T08:50
2022-03-22T10:19
происшествия
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НАЛЬЧИК, 22 мар - РИА Новости. Спасатели утром во вторник возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Вечером в понедельник спасатели на Эльбрусе начали поиски 60-летнего сноубордиста из Москвы, который на ратраке поднялся на высоту 4700 метров и с полудня не выходил на связь. Поиски в районе скал Пастухова результата не дали, их приостановили до утра."С утра вторника поисково-спасательные работы на горе Эльбрус по поиску сноубордиста из Москвы возобновлены. В них задействованы 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
08:50 22.03.2022 (обновлено: 10:19 22.03.2022)
На Эльбрусе возобновили поиски сноубордиста из Москвы
Спасатели возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе