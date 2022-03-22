https://ria.ru/20220322/elbrus-1779379380.html

На Эльбрусе возобновили поиски сноубордиста из Москвы

На Эльбрусе возобновили поиски сноубордиста из Москвы - РИА Новости, 22.03.2022

На Эльбрусе возобновили поиски сноубордиста из Москвы

Спасатели утром во вторник возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T08:50

2022-03-22T08:50

2022-03-22T10:19

происшествия

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 22 мар - РИА Новости. Спасатели утром во вторник возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Вечером в понедельник спасатели на Эльбрусе начали поиски 60-летнего сноубордиста из Москвы, который на ратраке поднялся на высоту 4700 метров и с полудня не выходил на связь. Поиски в районе скал Пастухова результата не дали, их приостановили до утра."С утра вторника поисково-спасательные работы на горе Эльбрус по поиску сноубордиста из Москвы возобновлены. В них задействованы 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220321/elbrus-1779333855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм