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МИД потребовал освободить задержанного в Риге эксперта Кирилла Федорова - РИА Новости, 22.03.2022
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МИД потребовал освободить задержанного в Риге эксперта Кирилла Федорова
МИД потребовал освободить задержанного в Риге эксперта Кирилла Федорова - РИА Новости, 22.03.2022
МИД потребовал освободить задержанного в Риге эксперта Кирилла Федорова
Москва требует немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова, задержанного в Риге, сообщается на сайте МИД РФ. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:21
2022-03-22T16:49
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва требует немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова, задержанного в Риге, сообщается на сайте МИД РФ."Требуем немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова и прекращения правового беспредела. Свое слово должно сказать и журналистское сообщество", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Возмущены очередным фактом грубого попрания основополагающих прав человека в Латвии, где на днях был помещен под стражу известный интернет-блогер Кирилл Федоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине", - уточняется в комментарии.По словам Захаровой, Рига вновь демонстрирует нарушение международных обязательств в отношении свободы слова и доступа к информации, под которыми она подписалась."К сожалению, наши неоднократные обращения к европейским правозащитным структурам на эту тему остаются без должной реакции. Складывается устойчивое впечатление, что они давно уже определились со своей позицией, которая заключается в том, чтобы замалчивать творящиеся в Прибалтике безобразия", - подчеркнула Захарова.
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:21 22.03.2022 (обновлено: 16:49 22.03.2022)
 
МИД потребовал освободить задержанного в Риге эксперта Кирилла Федорова

МИД потребовал освободить задержанного в Риге независимого эксперта Кирилла Федорова

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва требует немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова, задержанного в Риге, сообщается на сайте МИД РФ.
"Требуем немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова и прекращения правового беспредела. Свое слово должно сказать и журналистское сообщество", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Возмущены очередным фактом грубого попрания основополагающих прав человека в Латвии, где на днях был помещен под стражу известный интернет-блогер Кирилл Федоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине", - уточняется в комментарии.
По словам Захаровой, Рига вновь демонстрирует нарушение международных обязательств в отношении свободы слова и доступа к информации, под которыми она подписалась.
"К сожалению, наши неоднократные обращения к европейским правозащитным структурам на эту тему остаются без должной реакции. Складывается устойчивое впечатление, что они давно уже определились со своей позицией, которая заключается в том, чтобы замалчивать творящиеся в Прибалтике безобразия", - подчеркнула Захарова.
Здание Российского посольства в Латвии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 11:07
В Вильнюсе и Риге переименовали улицы, где находятся посольства России
 
РоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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