16:21 22.03.2022 (обновлено: 16:49 22.03.2022)
МИД потребовал освободить задержанного в Риге эксперта Кирилла Федорова
МИД потребовал освободить задержанного в Риге независимого эксперта Кирилла Федорова
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва требует немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова, задержанного в Риге, сообщается на сайте МИД РФ.
"Требуем немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова и прекращения правового беспредела. Свое слово должно сказать и журналистское сообщество", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Возмущены очередным фактом грубого попрания основополагающих прав человека в Латвии, где на днях был помещен под стражу известный интернет-блогер Кирилл Федоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине", - уточняется в комментарии.
По словам Захаровой, Рига вновь демонстрирует нарушение международных обязательств в отношении свободы слова и доступа к информации, под которыми она подписалась.
"К сожалению, наши неоднократные обращения к европейским правозащитным структурам на эту тему остаются без должной реакции. Складывается устойчивое впечатление, что они давно уже определились со своей позицией, которая заключается в том, чтобы замалчивать творящиеся в Прибалтике безобразия", - подчеркнула Захарова.