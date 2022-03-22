https://ria.ru/20220322/ekspert-1779475188.html

МИД потребовал освободить задержанного в Риге эксперта Кирилла Федорова

МИД потребовал освободить задержанного в Риге эксперта Кирилла Федорова - РИА Новости, 22.03.2022

МИД потребовал освободить задержанного в Риге эксперта Кирилла Федорова

Москва требует немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова, задержанного в Риге, сообщается на сайте МИД РФ. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:21

2022-03-22T16:21

2022-03-22T16:49

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва требует немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова, задержанного в Риге, сообщается на сайте МИД РФ."Требуем немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова и прекращения правового беспредела. Свое слово должно сказать и журналистское сообщество", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Возмущены очередным фактом грубого попрания основополагающих прав человека в Латвии, где на днях был помещен под стражу известный интернет-блогер Кирилл Федоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине", - уточняется в комментарии.По словам Захаровой, Рига вновь демонстрирует нарушение международных обязательств в отношении свободы слова и доступа к информации, под которыми она подписалась."К сожалению, наши неоднократные обращения к европейским правозащитным структурам на эту тему остаются без должной реакции. Складывается устойчивое впечатление, что они давно уже определились со своей позицией, которая заключается в том, чтобы замалчивать творящиеся в Прибалтике безобразия", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20220311/vilnyus-1777614059.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)