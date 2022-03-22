https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779517010.html

В МВФ спрогнозировали рост мировой экономики в 2022 году

В МВФ спрогнозировали рост мировой экономики в 2022 году - РИА Новости, 22.03.2022

В МВФ спрогнозировали рост мировой экономики в 2022 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что мировая экономика в 2022 году продолжит рост, несмотря на происходящие в геополитике события, заявила... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T19:21

2022-03-22T19:21

2022-03-22T19:21

в мире

мвф

экономика

кристалина георгиева

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что мировая экономика в 2022 году продолжит рост, несмотря на происходящие в геополитике события, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева."Мы ожидаем, что тот прогноз, который у нас был в начале текущего года, а именно касающийся небольшого сокращения роста мировой экономики в 2022 году на 0,5% до 4,4%, снизится еще больше, но все равно останется на положительной траектории", - сказала Георгиева журналу Foreign Policy.

https://ria.ru/20220322/produkty-1779471918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, мвф, экономика, кристалина георгиева