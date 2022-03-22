https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779517010.html
В МВФ спрогнозировали рост мировой экономики в 2022 году
В МВФ спрогнозировали рост мировой экономики в 2022 году - РИА Новости, 22.03.2022
В МВФ спрогнозировали рост мировой экономики в 2022 году
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что мировая экономика в 2022 году продолжит рост, несмотря на происходящие в геополитике события, заявила... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:21
2022-03-22T19:21
2022-03-22T19:21
в мире
мвф
экономика
кристалина георгиева
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что мировая экономика в 2022 году продолжит рост, несмотря на происходящие в геополитике события, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева."Мы ожидаем, что тот прогноз, который у нас был в начале текущего года, а именно касающийся небольшого сокращения роста мировой экономики в 2022 году на 0,5% до 4,4%, снизится еще больше, но все равно останется на положительной траектории", - сказала Георгиева журналу Foreign Policy.
https://ria.ru/20220322/produkty-1779471918.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мвф, экономика, кристалина георгиева
В МВФ спрогнозировали рост мировой экономики в 2022 году
Глава МВФ Георгиева: мировая экономика продолжит рост, несмотря на влияние геополитики