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В МВФ спрогнозировали рост мировой экономики в 2022 году - РИА Новости, 22.03.2022
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В МВФ спрогнозировали рост мировой экономики в 2022 году
В МВФ спрогнозировали рост мировой экономики в 2022 году - РИА Новости, 22.03.2022
В МВФ спрогнозировали рост мировой экономики в 2022 году
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что мировая экономика в 2022 году продолжит рост, несмотря на происходящие в геополитике события, заявила... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:21
2022-03-22T19:21
в мире
мвф
экономика
кристалина георгиева
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что мировая экономика в 2022 году продолжит рост, несмотря на происходящие в геополитике события, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева."Мы ожидаем, что тот прогноз, который у нас был в начале текущего года, а именно касающийся небольшого сокращения роста мировой экономики в 2022 году на 0,5% до 4,4%, снизится еще больше, но все равно останется на положительной траектории", - сказала Георгиева журналу Foreign Policy.
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в мире, мвф, экономика, кристалина георгиева
19:21 22.03.2022
 
В МВФ спрогнозировали рост мировой экономики в 2022 году

Глава МВФ Георгиева: мировая экономика продолжит рост, несмотря на влияние геополитики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что мировая экономика в 2022 году продолжит рост, несмотря на происходящие в геополитике события, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
"Мы ожидаем, что тот прогноз, который у нас был в начале текущего года, а именно касающийся небольшого сокращения роста мировой экономики в 2022 году на 0,5% до 4,4%, снизится еще больше, но все равно останется на положительной траектории", - сказала Георгиева журналу Foreign Policy.
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